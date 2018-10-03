Под Островцом рабочий погиб во время реставрации костела

Следователи установили, что 2 октября бригада из трех рабочих на безвозмездной основе производила отделку сайдингом костела в указанном населенном пункте. Для выполнения работ на высоте использовала самодельные строительные леса.













Около 11 часов леса отошли от наружной стены культового здания вследствие неустойчивой установки. Это привело к падению 30-летнего рабочего с высоты более трех с половиной метров. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.





По данному факту Следственный комитет проводит проверку.







