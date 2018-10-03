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Под Островцом рабочий погиб во время реставрации костела

04.10.2018 17:14 — Разное | Партизан  
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Во время выполнения ремонтных работ в реставрируемом костеле в деревне Клющаны Островецкого района погиб 30-летний житель Сморгони.

Следователи установили, что 2 октября бригада из трех рабочих на безвозмездной основе производила отделку сайдингом костела в указанном населенном пункте. Для выполнения работ на высоте использовала самодельные строительные леса. 



Около 11 часов леса отошли от наружной стены культового здания вследствие неустойчивой установки. Это привело к падению 30-летнего рабочего с высоты более трех с половиной метров. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. 

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.



 
 
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Во время выполнения ремонтных работ в реставрируемом костеле в деревне Клющаны Островецкого района погиб 30-летний житель Сморгони.
 
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