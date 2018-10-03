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Новый шпионский скандал: США обвинили семь ГРУшников в кибератаках на WADA и FIFA
Минюст США предъявил обвинения в причастности к кибератакам семи россиянам, которые, по версии ведомства, работают в российских спецслужбах. Об этом
В сообщении минюста США отмечается, что обвиняемые - офицеры Главного разведывательного управления России (ГРУ). Согласно обвинительному заключению, мишенями их кибератак были Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Антидопинговое агентство США (USADA), Спортивный арбитражный суд и Международная федерация футбола (FIFA), передают
Атаки могли начаться в декабре 2014 г. и продолжались до мая текущего года, отмечается в сообщении. Хакеры, как утверждает американский минюст, стремились получить закрытые данные о профессиональных спортсменах.
В
Бадин, Малышев и Ермаков были среди 12 сотрудников ГРУ, которых в июле США обвинили во вмешательстве в выборы президента, пишет
Напомним,
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Минюст США предъявил обвинения в причастности к кибератакам семи россиянам, которые, по версии ведомства, работают в российских спецслужбах. Об...
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