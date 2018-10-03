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Таксист снимал сотрудника ГАИ на телефон: его задержали, надели наручники, отобрали мобильник

04.10.2018 17:24 — Разное | UDF  
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Жителя Гомеля, который работал таксистом, остановили ночью на улице Хатаевича. Свою версию событий водитель рассказал порталу abw.by.

Он утверждает, что гаишники не объяснили, за что его остановили. Таксист говорит, что попросил их: мол, сначала скажите, почему остановили, потом я покажу документы. А они в ответ просто начали оформлять протокол за то, что документов у водителя якобы не было. Причем, настаивает водитель, остановили его под знаком «остановка запрещена».

Когда начал начал снимать действия сотрудников ГАИ, одному из инспекторов это не понравилось. Он несколько раз сказал, что его снимать нельзя, затем отобрал телефон, прокричал своему напарнику: «23.4!» Имелась в виду статья 23.4 КоАП — неповиновение требованию должностного лица.



У таксиста отобрали телефон, надели наручники, увезли в отделение. А утром отпустили, телефон отдали. Видео на нем сохранилось.

Журналисты abw.by связались с гомельской автоинспекцией, но в ГАИ никак прокомментировали действия инспектора.

Таксист направил жалобу на действия сотрудников ГАИ.

Следует отметить, что вопрос видеосъемки милиционера весьма спорный. Существует несколько трактовок правовых норм, регулирующих процесс видеосъемки, в частности — видеосъемки милиционера при оформлении им протокола, как лица, ведущего административный процесс.

 
Теги: Гомель
 
 
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Жителя Гомеля, который работал таксистом, остановили ночью на улице Хатаевича. Свою версию событий водитель рассказал порталу abw.by.
 
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