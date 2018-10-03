Появились подозрительно дешевые участки под Минском: новый вид развода?

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Что такое участок под ЛПХ?

Построить можно сарай. И жить в сарае

Алексей говорит, что созвонился с человеком, представившимся Вадимом, владельцем участка. Тот с ходу предложил ехать смотреть и уже там обсуждать нюансы.— Вживую надел выглядел великолепно — на краю живописной деревеньки, заборчиком обнесен, ровненький, квадратный. Я спрашиваю у Вадима: а обременения какие по участку? Может, выдавался как нуждающимся? Нет, говорит, вот бабкин дом, в наследство остался, и два участка к нему в частной собственности. Спрашиваю уже в лоб: так в чем подвох? Он говорит: ну есть небольшая тонкость, эти сотки обозначены как для ведения личного подсобного хозяйства. Но это ж не беда, мол, ты ж читал — вокруг деревень будут нарезать участки на аукционы — под шумок и изменишь целевое назначение участка.Алексей говорит, что Вадим был обаятелен.— Рассказывал про связи в райисполкоме и сельсовете и что «вопрос изменения целевого назначения участка решаемый, везде ж свои люди». Обещал скидку, поддержку при переоформлении участка. В общем, болтал, как типичный мошенник. Я отказался, а потом все его объявления испарились. То ли нашел наивного, то ли нашли управу на него самого.— Земельные участки под ведение личного подсобного хозяйства предназначены для выращивания плодово-ягодных насаждений, возделывания сельскохозяйственных культур, а также размещения построек для складирования инвентаря и хранения урожая, — объяснила эксперт группы компаний «Твоя столица». — Возведение построек жилого назначения на таких участках не разрешается.В законодательстве сказано, что «граждане, осуществляющие ведение личного подсобного хозяйства, имеют право возводить в установленном законодательством Республики Беларусь порядке хозяйственные здания и сооружения, необходимые для ведения личного подсобного хозяйства, на земельных участках, предоставленных для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель».Продавать и покупать участки под ЛПХ законом не запрещено.В риелторских базах мы нашли еще несколько объявлений о продаже участков под ЛПХ. Но риелторы сразу и честно предупреждают: если вы построите на таком участке дом, вы его не сможете зарегистрировать. Все, что будет тут построено, автоматически — хозпостройка. Кроме того, чтобы купить этот участок, нужно зарегистрироваться в этой деревне (или в соседней, главное, чтоб она относилась к этому же сельсовету).В теории, если построите домик и поселитесь там, сносить вас не приедут. Человек же имеет право постоянно жить хоть в будке, хоть в сарае, хоть на улице на картонке.Риелторы вспоминают: еще до 2014-го законодательство позволяло в особых случаях менять целевое назначение таких наделов. И в теории законодательство может еще раз измениться. Но на теорию лучше не рассчитывать.В общем, читатель Алексей прав отчасти: продажа участка под ЛПХ, упакованная в обещания, что можно будет построенный там дом зарегистрировать, — это обман. А вот сама продажа — вполне законна.