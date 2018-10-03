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Гендиректору «Беларуськалия» не жаль, что бывшие подчиненные пошли работать к Гуцериеву: Избавляемся от балласта

04.10.2018 17:08 — Разное | UDF  
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Иван Головатый. Фото БелТА
Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый назвал «балластом» своих бывших сотрудников, которые перешли работать в «Славкалий». Об этом он заявил в интервью ведомственному журналу Комитета государственного контроля.

Головатый признает, что на «Славкалии», который принадлежит российскому миллиардеру Михаилу Гуцериеву и который ведет строительство Нежинского горно-обогатительного комбината (ГОК), платят более высокие зарплаты.

«Кое-кто из солигорских калийщиков клюнул на привлекательное предложение. Однако сомневаюсь, что «Славкалию» удастся удержать такой уровень зарплаты после запуска производства», — считает Головатый.

Он напоминает, что «Беларуськалий» — стабильное предприятие, и негативно отзывается о тех, кто перешел к Гуцериеву.

«Предприятие избавляется от балласта», — заявил Головатый о бывших подчиненных и заверил, что не сожалеет относительно их ухода.

 
 
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Гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый назвал «балластом» своих бывших сотрудников, которые перешли работать в «Славкалий».
 
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