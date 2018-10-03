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Гендиректору «Беларуськалия» не жаль, что бывшие подчиненные пошли работать к Гуцериеву: Избавляемся от балласта
Иван Головатый. Фото БелТА
Головатый признает, что на «Славкалии», который принадлежит российскому миллиардеру Михаилу Гуцериеву и который ведет строительство Нежинского горно-обогатительного комбината (ГОК), платят более высокие зарплаты.
«Кое-кто из солигорских калийщиков клюнул на привлекательное предложение. Однако сомневаюсь, что «Славкалию» удастся удержать такой уровень зарплаты после запуска производства», — считает Головатый.
Он напоминает, что «Беларуськалий» — стабильное предприятие, и негативно отзывается о тех, кто перешел к Гуцериеву.
«Предприятие избавляется от балласта», — заявил Головатый о бывших подчиненных и заверил, что не сожалеет относительно их ухода.
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Гендиректору «Беларуськалия» не жаль, что бывшие подчиненные пошли работать к Гуцериеву: Избавляемся от балласта
Гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый назвал «балластом» своих бывших сотрудников, которые перешли работать в «Славкалий».
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