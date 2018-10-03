Гендиректору «Беларуськалия» не жаль, что бывшие подчиненные пошли работать к Гуцериеву: Избавляемся от балласта



Иван Головатый. Фото БелТА

Головатый признает, что на «Славкалии», который принадлежит российскому миллиардеру Михаилу Гуцериеву и который ведет строительство Нежинского горно-обогатительного комбината (ГОК), платят более высокие зарплаты., — считает Головатый.Он напоминает, что «Беларуськалий» — стабильное предприятие, и негативно отзывается о тех, кто перешел к Гуцериеву.— заявил Головатый о бывших подчиненных и заверил, что не сожалеет относительно их ухода.