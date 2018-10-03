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Соболенко одержала суперволевую победу над восьмой ракеткой мира в Пекине

04.10.2018 18:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Соболенко одержала суперволевую победу над восьмой ракеткой мира в Пекине
Фото из открытых источников

В третьем круге турнира в Пекине Арине Соболенко (16-е место в рейтинге WTA) противостояла восьмая ракетка мира из Франции Каролин Гарсия. Матч получился довольно драматичным.

В первом сете француженка повела со счетом 5:2. Однако Арина Соболенко переломила ход партии и сравняла счет. К сожалению, этого оказалось недостаточно, Каролин Гарсия все же довела сет до победы.

Соболенко одержала суперволевую победу над восьмой ракеткой мира в Пекине Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки сентября

Начало второго сета выдалось практически идентичным: вновь белоруска проигрывала 2:5, вновь сумела сравнять счет, а на тай-брейке все же взять верх над соперницей. В решающей партии француженке не хватило ни моральных, ни физических сил, Арина Соболенко разгромила восьмую ракетку мира с «баранкой». Итоговая волевая победа белоруски в трех сетах – 5:7, 7:6 (7:3), 6:0.

За выход в полуфинал турнира Арина Соболенко поборется с китаянкой Ван Цян (28). Матч предварительно состоится в 16.00 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

А вот Александра Саснович (32) закончила выступления в Пекине. В матче второго круга белоруска уступила седьмой ракетке мира чешке Каролине Плишковой. Примечательно, что в третьем круге соревнований чешку обыграла именно следующая соперница Арины Соболенко Ван Цян.

Напомним, Арина Соболенко продолжает борьбу за попадание в восьмерку лучших в чемпионской гонке, которые примут участие в финальном турнире сезона в Сингапуре в конце октября. Пока наша спортсменка в «лайф»-рейтинге на 10-м месте. В случае успешного выступления в Пекине белоруска практически гарантированно попадет на эти престижные соревнования.

Победительница турнира в Пекине станет известна 7 октября.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает успешное выступление на престижном турнире с призовым фондом более $8,2 млн.
 
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