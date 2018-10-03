Соболенко одержала волевую победу над Гарсией в 3-м круге открытого чемпионата Китая

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал одиночного разряда открытого чемпионата Китая с призовым фондом 8 285 274 долларов.



Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

В матче 1/8 финала Арина Соболенко (№ 16 рейтинга WTA) победила 8-ю ракетку мира француженку Каролин Гарсию — 5:7, 7:6 (7:3), 6:0. Матч продолжался 2 часа 22 минуты.

В первых четырех геймах первого сета соперницы сделали четыре брейка. После этого Гарсия взяла свою подачу, оформилила еще один брейк и снова взяла очко на своей подаче. Это позволило француженке повести 5:2, но Арина показала характера и сравняла счет. Увы, взять первый сейт белоруске не удалось. Она проиграла два гейма подряд и уступила 5:7.

Вторая партия развивалась по схожему сценарию, но с положительным исходом. Арина уступала 2:5, но отыгралась — 5:5. Француженка взяла свою подачу, в ответ же белоруска перевела игру на тай-брейк. Гарсия вела в нем 3:1, но затем Соболенко взяла шесть розыгрышей подряд и выиграла второй сет — 7:6 (7:3).

В третьей партии борьбы и вовсе не было. Каролин была убита морально после камбэка Арины, а Соболенко, вдохновленная своей игрой, не отдала Гарсии ни одного гейма — 6:0.

Арина Соболенко стартовала на China Open сразу со 2-го круга, где взяла верх над 15-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой — 7:5, 6:4. В следующем раунде она сыграет с 28-й ракеткой мира — китаянкой Ван Цян.