"Редкий мужчина способен быть стойким в правоте": полезные правила от биржевого спекулянта



Фото с сайта bitcoinist.com

Каждый месяц специально для наших читателей магазин OZ.by составляет рейтинг самых популярных изданий по бизнесу. В сентябре предпринимателей интересовали разные темы: как покупатель принимает решение, как выстраивать взаимоотношения с клиентами, что говорят миллионеры, которые сколотили состояние на бирже, прогнозы курса акций и рисков.

Вот топ-3 самых продаваемых книг в сентябре в сегменте «бизнес-литература»:

1. Роджер Дули. «Нейромаркетинг. Как влиять на подсознание потребителя» 2. Эдвин Лефевр. «Воспоминания биржевого спекулянта» 3. Карл Сьюэлл, Пол Браун. «Клиенты на всю жизнь»

Заметно, что бизнесу очень интересна информация о том, как реагируют потребители на маркетинговые стимулы и сообщения во время принятия решения о покупке. Несколько интересных цитат из книги Роджера Дули мы уже размещали — в январе этого года его книга про нейромаркетинг также была самой продаваемой.

Не менее любопытна книга Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», изданная почти сто лет назад — в 1923 году. Принято считать, что она написана на основе биографии Джесси Ливермора . Это один из величайших биржевых спекулянтов начала XX века, получивший прозвище «Великий Медведь». Прославился он тем, что благодаря игре на бирже несколько раз зарабатывал — а затем терял громадные состояния.



Джесси Ливермор. Фото с сайта businessman.ru

В книге занимательно рассказывается про психологию людей, торгующих акциями, описываются причины взлетов и падений миллионеров с Уолл-стрит, подробно рассказывается про механизмы принятия решений, оценку рисков. Эти наблюдения могут применяться в разных сферах.

При очевидной пользе книги и захватывающем повествовании нельзя не отметить, что до конца не ясно, как сам Ливермор оценивал свой путь в бизнесе. Страдая глубокой депрессией, в 1940 году он покончил жизнь самоубийством.

Приводим несколько цитат из «Воспоминаний биржевого спекулянта».

Почему нельзя слушать советы

Если мужчина намерен преуспеть в этой игре на бирже, он должен верить в себя и в свой разум. Вот почему я не верю в советы и подсказки.

Если я купил акции по совету Смита, то и продавать эти акции я должен по его совету. Я попадаю в зависимость от него.

А что, если он будет в отпуске, как раз когда придет время продавать? Нет, господа, никому не удастся на подсказках заработать действительно большие деньги. Я по опыту знаю, что никто не может дать мне совет или ряд советов, которые принесут мне больше денег, чем мое собственное понимание. Мне потребовалось примерно пять лет, чтобы научиться играть достаточно разумно, чтобы делать большие деньги в случаях, когда я оказывался прав.



Фото с сайта azartnews.com

Молодость — проблема (на самом деле — нет)

Я всегда выглядел моложе своих лет. Парни из брокерских контор, глядя на мой юный вид, всегда говорили, что «дуракам счастье». Для них это было единственным объяснением того, почему я их так часто обыгрываю.

Отчасти это было недостатком, но зато научило меня отстаивать свои права, потому что многие пытались воспользоваться моей предполагаемой незрелостью.

Об азарте и здравом смысле

Естественно, что возбуждение и азарт не давали мне быть рассудительным. В брокерской конторе, где ваша маржа тоньше волоса, никто не ведет долгосрочных игр. Слишком легко и быстро ты можешь там вылететь из игры.

Причиной множества крахов на Уолл-стрит является желание действовать во что бы то ни стало, без учета условий.

Даже профессионалы ведут себя как поденщики и считают своим долгом ежедневно уносить домой хоть какой-то выигрыш. А я ведь был почти мальчиком. Тогда еще я не знал того, что позволило мне через пятнадцать лет выжидать две долгие недели, чтобы убедиться, что акции, на которые я нацелился, поднялись уже на тридцать пунктов, и только тогда я почувствовал, что пора их скупать.



Фото с сайта ezoterika.me

Я был тогда разорен и пытался опять встать на ноги и просто не мог позволить себе безрассудства в игре. Я не имел права на ошибку и поэтому выжидал.

Приносят ли пользу графики и прогнозы курсов

Это очень старая идея, что нужно следить за поведением курса и изучать его поведение в прошлом. Когда я впервые очутился в Нью-Йорке, в одной брокерской конторе был Француз, любивший поговорить о своих графиках.

Сначала я решил, что это какой-то юродивый, которого фирма держит просто по доброте. Потом я понял, что он на редкость убедительный и интересный собеседник. Он говорил, что в этом мире не лжет (потому что просто не в состоянии) только одна вещь, и это — математика. С помощью своих кривых он мог предсказывать движения рынка. К тому же он мог и анализировать их и мог, к примеру, объяснить, почему Кин повел себя правильно, когда вздул курс привилегированных акций компании «Атчинсон», и почему он позднее оказался не прав в истории с пулом на акции Южно-Тихоокеанской железной дороги. Время от времени кто-нибудь из профессиональных биржевиков пытался использовать систему Француза, но потом все они возвращались к собственным ненаучным методам зарабатывать на хлеб с маслом. Они говорили потом, что их система «попал или промазал» обходится дешевле.

Я слышал рассказ Француза о том, как Кин признался ему, что его графики верны на сто процентов, но этот метод не дает возможности быстро действовать на активном рынке.



Фото с сайта nyseacademy.com

Я бы сказал, что графики могут помочь тем, кто их умеет читать или, точнее, кто умеет их усваивать. Но средним читателем графиков обычно завладевает идея, что эти пики и провалы, основные линии движений и вторичные изменения курсов, в сущности, и определяют всю спекулятивную игру. Если он доведет эту свою идею до логического предела, он обречен на разорение.

Главное качество тех, кто хочет стать миллионером

Я провел на Уолл-стрит много лет, наживал и терял миллионы долларов и хочу здесь сказать, что большие деньги пришли ко мне не потому, что я был таким умным. Все дело было в моей стойкости. Это понятно? Я всегда держался до конца. Совсем не шутка понимать, что происходит на рынке. На рынке быков всегда полно тех, кто раньше многих начал вздувать цены, а на рынке медведей всегда много таких, кто первым начал играть на понижение. Я знавал многих, кто всегда правильно угадывал переломы рынка и начинал покупать или продавать акции в самый нужный момент, когда уровень цен обещает наивысшую прибыль. И их результаты всегда были такими же, как у меня, — это знание не приносило им настоящих денег. Редко встретишь мужчину, который способен понимать ситуацию и при этом быть стойким в своей правоте. Мне это знание далось труднее всего. Но биржевой спекулянт может делать большие деньги только после того, как это понял. Можно сказать, что буквально после того, как биржевик научился торговать, миллионы приходят к нему легче, чем приходили сотни, когда он этого не понимал.

Причина в том, что человек может видеть все прямо и отчетливо, но вдруг его охватят сомнения или он утратит терпение, когда рынок вдруг остановит движение в вычисленном направлении. Вот почему на Уолл-стрит так много мужчин, которые далеко не принадлежат к дилетантам или даже к третьему классу любителей, но все равно теряют деньги. Это не рынок их обыгрывает. Это они обыгрывают сами себя, потому что у них есть мозги, но не хватает стойкости и выдержки.

Читайте также