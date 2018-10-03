В Быхове горела надворная постройка

В 03 часа 43 минуты на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре надворной постройки по ул. Островского г. Быхова.

По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений происходило горение сарая открытым пламенем.

В результате пожара в сарае уничтожена кровля, повреждено перекрытие, внутренняя отделка, 2 тонны сена. Пострадавших нет. Спасен дом, две хозяйственные постройки, домашний скот.

По предварительной версии причиной пожара послужило нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко