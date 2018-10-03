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В Зеленом бору продолжаются работы по вывозу отходов

04.10.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках реализации Решения Ивацевичского районного исполнительного комитета № 579 от 18 мая 2018 года «О ликвидации мест несанкционированного размещения (захоронения) производственных отходов», по состоянию на 21 сентября 2018 года ООО «Белинвестторг–Сплав» реализовал ранее утвержденные планы отгрузок и обеспечил вывоз на санкционированное место захоронения 10789,42 тонн золы свинцовой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59422.php

В Зеленом бору продолжаются работы по вывозу отходов

Напомним, что согласно Решению Ивацевического районного исполнительного комитета №739 от 25.06.2018 ООО «Белинвестторг-Сплав» был уполномочен на сбор и удаление отходов производства «зола свинцовая», находящихся на территории, прилегающей к бывшему асфальтному заводу в поселке Зеленый Бор Ивацевического района. В ходе выполнения работ ООО «Белинвестторг-Сплав» установил, что с учетом гигроскопических свойств золы и в результате смешивания отходов с песчаным грунтом и хранением на открытой площадке, фактический объем отходов для захоронения отличается от планового. В целях обеспечения выполнения обязательств по очистке площадки, завод получил разрешение на вывоз и захоронение дополнительно установленного объема. Для подтверждения увеличения количественного объема отходов Институтом порошковой металлургии и Белорусским государственным технологическим университетом были выполнены работы по установлению химического состава данных отходов с примесями.

В связи с данными обстоятельствами ООО «Белинвестторг-Сплав» продолжает работы по вывозу отходов, смешанных с грунтом, которые складировались недобросовестными предпринимателями на АБЗ «Нехачево» Ивацевичского района. После завершения мероприятий по вывозу отходов будут проведены работы по очистке (восстановлению) загрязненных земель в местах несанкционированного размещения.

В период проведения мероприятий по вывозу отходов «зола свинцовая», складированных на территории п. Зеленый Бор АБЗ «Нехачево», были соблюдены все меры безопасности по их погрузке и транспортировке. Работы по погрузке отходов проводились с использованием специальных навесов из металлоконструкций, зашитых поликарбонатом. Конструкции предотвращали распространение отходов по территории. Погрузка осуществлялась при помощи специального погрузчика в размещенный под навесом автомобиль.

Таким образом, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы данные отходы были вывезены для захоронения, а земли — очищены от загрязнения.

 
 
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В рамках реализации Решения Ивацевичского районного исполнительного комитета № 579 от 18 мая 2018 года «О ликвидации мест несанкционированного размещения...
 
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