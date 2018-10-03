В Бресте прошел VIII Международный турнир по бейсболу на призы председателя Брестского горисполкома “Кубок Бреста - 2018”

Ставший традиционным, международный турнир по бейсболу “Кубок Бреста - 2018” собрал 12 команд из России, Литвы, Украины и Беларуси. Четыре дня на бейсбольных стадионах города кипели недетские страсти. В спортивных баталиях юные бейсболисты (2006 г.р. и младше) оспаривали право обладать высшей наградой - Кубком, учрежденным Брестским горисполкомом. 36 сыгранных матчей позволили выявить сильнейшие команды и стали хорошим опытом спортсменам, многие из которых являются кандидатами и входят в состав сборных команд своих стран.



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Полуфинальные и финальные встречи прошли в упорной борьбе, о чем свидетельствуют счета игр с минимальным перевесом в одно очко.



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Бронзовые награды у бейсбольной команды “Волки” ( г. Москва, Россия), серебряные - у “Олимпии” (г. Москва, Россия), золото турнира - у бейсбольной команды “Тигры” (г. Балашиха, Россия).

Итоговые результаты:

1 «Тигры» г. Балашиха Россия 2 «Олимпия» г. Москва Россия 3 «Волки» г. Москва Россия 4 «Московские кардиналы» г. Москва Россия 5 «Сахарный шторм» г. Скидель Беларусь 6 «Брестские зубры» г. Брест Беларусь 7 «Вильнюс» г. Вильнюс Литва 8 «Акулы» г. Москва Россия 9 «Дарницкие тигры» г. Киев Украина 10 «Москвич» г. Москва Россия 11 «Северные звезды» г. Москва Россия 12 «Сокол» Краснодарский край Россия

Лучшими игроками турнира признаны:

“Лучший питчер” - Юдаев Матвей (БК “Олимпия”, г. Москва)

“Лучший защитник” - Обидин Артем (БК “Волки”, г. Москва)

“Лучший бьющий” - Гнездилов Лев (БК “Тигры”, г. Балашиха)

“Лучший игрок турнира - MVP” - Касаткин Андрей (БК“Тигры”, г. Балашиха)

Все командыучастницы турнира, лучшие игроки турнира и команд награждены памятными кубками, медалями и дипломами от Брестского горисполкома и Брестского благотворительного фонда “Новое поколение”, сладкими подарками - от партнеров и спонсоров ОАО “ Кобринский МЗС”, СП “Санта Бремор” ООО, ОАО “Савушкин продукт”.

“Самые полезные игроки” команд награждены памятными кубками от отделения Представительства Россотрудничества в Бресте - Российского центра науки и культуры.