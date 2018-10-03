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В Бресте прошел VIII Международный турнир по бейсболу на призы председателя Брестского горисполкома “Кубок Бреста - 2018”

04.10.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ставший традиционным, международный турнир по бейсболу “Кубок Бреста - 2018” собрал 12 команд из России, Литвы, Украины и Беларуси. Четыре дня на бейсбольных стадионах города кипели недетские страсти. В спортивных баталиях юные бейсболисты (2006 г.р. и младше) оспаривали право обладать высшей наградой - Кубком, учрежденным Брестским горисполкомом. 36 сыгранных матчей позволили выявить сильнейшие команды и стали хорошим опытом спортсменам, многие из которых являются кандидатами и входят в состав сборных команд своих стран.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59421.php

В Бресте прошел VIII Международный турнир по бейсболу на призы председателя Брестского горисполкома “Кубок Бреста - 2018”

Полуфинальные и финальные встречи прошли в упорной борьбе, о чем свидетельствуют счета игр с минимальным перевесом в одно очко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59421.php

В Бресте прошел VIII Международный турнир по бейсболу на призы председателя Брестского горисполкома “Кубок Бреста - 2018”

Бронзовые награды у бейсбольной команды “Волки” ( г. Москва, Россия), серебряные - у “Олимпии” (г. Москва, Россия), золото турнира - у бейсбольной команды “Тигры” (г. Балашиха, Россия).

Итоговые результаты:

1

«Тигры»

г. Балашиха

Россия

2

«Олимпия»

г. Москва

Россия

3

«Волки»

г. Москва

Россия

4

«Московские кардиналы»

г. Москва

Россия

5

«Сахарный шторм»

г. Скидель

Беларусь

6

«Брестские зубры»

г. Брест

Беларусь

7

«Вильнюс»

г. Вильнюс

Литва

8

«Акулы»

г. Москва

Россия

9

«Дарницкие тигры»

г. Киев

Украина

10

«Москвич»

г. Москва

Россия

11

«Северные звезды»

г. Москва

Россия

12

«Сокол»

Краснодарский край

Россия

Лучшими игроками турнира признаны:

“Лучший питчер” - Юдаев Матвей (БК “Олимпия”, г. Москва)

“Лучший защитник” - Обидин Артем (БК “Волки”, г. Москва)

“Лучший бьющий” - Гнездилов Лев (БК “Тигры”, г. Балашиха)

“Лучший игрок турнира - MVP” - Касаткин Андрей (БК“Тигры”, г. Балашиха)

Все командыучастницы турнира, лучшие игроки турнира и команд награждены памятными кубками, медалями и дипломами от Брестского горисполкома и Брестского благотворительного фонда “Новое поколение”, сладкими подарками - от партнеров и спонсоров ОАО “ Кобринский МЗС”, СП “Санта Бремор” ООО, ОАО “Савушкин продукт”.

“Самые полезные игроки” команд награждены памятными кубками от отделения Представительства Россотрудничества в Бресте - Российского центра науки и культуры.

 
Теги: Брест
 
 
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Ставший традиционным, международный турнир по бейсболу “Кубок Бреста - 2018” собрал 12 команд из России, Литвы, Украины и Беларуси. Четыре дня на бейсбольных ...
 
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