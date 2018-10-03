Грипп на пороге: особенности вакцинации в Беларуси

В Беларуси началась массовая вакцинация от гриппа . Она проводится препаратами производства России, Франции и Голландии. Впервые для иммунизации используется «передовая» четырехвалентная вакцина. Для большинства жителей Беларуси вакцинация бесплатная. Она продолжится до середины декабря. По расчетам медиков, в этом году прививку сделает половина жителей страны.

Грипп – одно из самых распространенных вирусных заболеваний. Среди симптомов – высокая температура, головная боль, ломота в суставах. Вскоре после заражения у больного появляются насморк, кашель и боль в горле. Заболевший гриппом более чувствителен к резким звукам, яркому свету, холоду. Инкубационный период – от нескольких часов до 1-2 дней.

При чихании и кашле частички слюны с вирусом разлетаются со скоростью 16 км/ч. Заразиться гриппом можно даже через денежные банкноты. Пик заболеваемости гриппом приходится на оттепели. Жаропонижающие средства при болезни принимаются при температуре свыше 38,5°С. У детей и пожилых людей грипп часто вызывает серьезные осложнения. Ежегодно от осложнений, вызванных гриппом, умирают около 2 млн человек.

В чем особенности вакцинации от гриппа в этом году, телеканалу «МИР 24» рассказала завэпидемиологическим отделом ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» Екатерина Хомченко. Продолжение интервью смотрите в видеоролике.