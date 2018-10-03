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Беларусь получила право принять Всемирную шахматную Олимпиаду в 2022 году

04.10.2018 17:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Беларусь получила право принять Всемирную шахматную Олимпиаду в 2022 году
Василий Первунин / АиФ

Как сообщили представители пресс-службы Министерства спорта и туризма, Беларусь подала заявку на проведение Всемирной шахматной Олимпиады-2022 в апреле 2018 года. 4 октября заявку нашей страны поддержали первые лица Международной федерации шахмат.

Беларусь получила право принять Всемирную шахматную Олимпиаду в 2022 году Почему шахматист, играющий белыми фигурами, имеет преимущество?

Следующая Всемирная шахматная Олимпиада 2020 года состоится в российском Ханты-Мансийске. Турнир в 2022 году примет Минск.

На заседании Генеральной Ассамблеи было принято еще одно знаковое для белорусских шахмат решение. Председатель белорусской федерации Анастасия Сорокина была избрана вице-президентом FIDE.

Отметим, что в 2018 году в Минске проходил II Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов. Дебютные подобные соревнования в 2017 году также принимала белорусская столица. Кроме того, в 2017 году в Минске состоялся чемпионат Европы по шахматам.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение было принято 4 октября на заседании Генеральной Ассамблеи Международной федерации шахмат (FIDE) в грузинском Батуми.
 
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