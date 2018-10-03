Сегодня в Ивьевском райисполкоме состоялся штаб по подготовке к "Дажынкам-2018"

Под руководством первого заместителя председателя Гродненского облисполкома Ивана Алейзовича Жука прошло очередное заседание штаба по подготовке к областному фестивалю- ярмарке "Дажынкi-2018".
До проведения масштабного мероприятия остается все меньше и меньше времени. Погодные условия уже не столь благоприятны и комфортны для выполнения некоторых видов строительных работ и наведения порядка на земле.
О том, что сделано за минувший с предыдущего заседания штаба период времени, рассказал председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак. Как было отмечено, по всем направлениям плана мероприятий по подготовке к празднику работы ведутся.
Однако некоторыми подрядчиками, занятыми на реконструкции объектов, благоустройстве дорог, нарушаются сроки, оговоренные протоколом предыдущего штаба.
В ходе заседания акцентировано внимание не только на подготовке к праздничным мероприятиям самого города Ивье, но всего района.
Проанализирована ситуация в рамках подготовки к "Дажынкам" в агропромышленном комплексе, в лесном хозяйстве, дорожной службой.
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Рассмотрен ряд вопросов организационного плана, в том числе обеспечения дорожной безопасности, работы объектов общественного питания и т.п.
Что касается культурной программы фестиваля, то она готова. Сейчас программа "отшлифовывается" , но это не затрагивает уже утвержденной общей концепции праздника.
Завершая заседание, первый заместитель председателя облисполкома поставил задачу: до начала ноября все строительные работы должны быть завершены.
Т. Болотова.
Фото С. Зенкевич.