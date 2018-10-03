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СК: в Островецком районе погиб 30-летний рабочий, сорвавшись с высоты

04.10.2018 19:11 — Разное | Аргументы и факты  
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СК: в Островецком районе погиб 30-летний рабочий, сорвавшись с высоты
Следственный комитет РБ

Как стало известно, трагедия произошла в деревне Клющаны Островецкого района. 2 октября трое рабочих проводили отделку сайдингом костела. Для этого они использовали самодельные строительные леса.

СК: в Островецком районе погиб 30-летний рабочий, сорвавшись с высоты В Гомеле рабочий упал с крыши здания и скончался

В какой-то момент ненадежно закрепленная конструкция отошла от наружной стены и с высоты 3,5 м упал 30-летний мужчина. Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ, в результате полученных травм он скончался еще до приезда медработников.

По факту гибели рабочего СК проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.

Как пояснила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Мария ЛЕШИК, строительная бригада, в которой работал погибший, занимается выполнением аналогичных заказов без государственной регистрации. Кроме того, они используют оборудование, не отвечающее требованиям техники безопасности.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение. Будут приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших гибели человека.

 
Теги: Гомель
 
 
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По факту гибели рабочего проверку проводит Следственный комитет.
 
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