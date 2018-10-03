Минское «Динамо» начинает сегодня выездную серию в Континентальной хоккейной лиге. В Москве «зубры» встречаются против «Спартака».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сейчас минчане находятся на предпоследнем месте в Западной конференции. «Спартак» располагается на седьмой строчке, но последний матч команда со счетом 0:6 проиграла питерскому СКА.

Примечательно, что свою единственную победу в межсезонье «Динамо» одержало именно над «Спартаком», отыгравшись с 0:3. Более того, после четырех стартовых поражений в новом сезоне «зубры» также прервали неудачную серию, одолев все тот же «Спартак».

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден (А) — Пулккинен; Хенкель — Лисовец, С. Костицын (К) — Ковыршин — Буйницкий; Осипов — Хохлов, Павлович — Китаров — А. Костицын (А); Дроздов — Волков — Парфеевец; Евенко.

«Спартак»: Гудачек (Трушков); Гончаров — Провольнев, Карсумс — Ганзл — Талалуев; Григорьев — Кутейкин (А), Хохлачев — Максвелл — Даугавиньш; Калинин (К) — Дыбленко, Никонцев — Зубов — Трунев; Котляревский — Воронин (А) — Шашков; Сорокин, Шалагин.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе встречи.

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