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Всемирная шахматная Олимпиада 2022 года пройдет в Беларуси
Всемирная шахматная Олимпиада 2022 года пройдет в Беларуси. Такое решение принято на заседании генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат (FIDE), которое проходит в Батуми, сообщает
Беларусь подала заявку на проведение самого крупного международного шахматного турнира во время заседания президентского совета FIDE, которое в апреле нынешнего года прошло в Минской городской ратуше.
Заявку на генеральной ассамблее в Батуми защищали министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.
Сегодня же Анастасия Сорокина была избрана вице-президентом FIDE.
Следующая Всемирная шахматная Олимпиада 2020 года состоится в Ханты-Мансийске.
Беларусь в ближайшие годы станет центром несколько крупных мировых спортивных событий. В 2019-м страна примет II Европейские игры, в 2021-м — чемпионат мира по хоккею, а в 2022-м впервые в Минске состоится Всемирная шахматная Олимпиада.
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Всемирная шахматная Олимпиада 2022 года пройдет в Беларуси. Такое решение принято на заседании генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат (FIDE), которое...
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