Всемирная шахматная Олимпиада 2022 года пройдет в Беларуси. Такое решение принято на заседании генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат (FIDE), которое проходит в Батуми, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма.

Фото: Открытые шахматы

Беларусь подала заявку на проведение самого крупного международного шахматного турнира во время заседания президентского совета FIDE, которое в апреле нынешнего года прошло в Минской городской ратуше.

Заявку на генеральной ассамблее в Батуми защищали министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.

Сегодня же Анастасия Сорокина была избрана вице-президентом FIDE.

Следующая Всемирная шахматная Олимпиада 2020 года состоится в Ханты-Мансийске.

Беларусь в ближайшие годы станет центром несколько крупных мировых спортивных событий. В 2019-м страна примет II Европейские игры, в 2021-м — чемпионат мира по хоккею, а в 2022-м впервые в Минске состоится Всемирная шахматная Олимпиада.