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Экс-начальник налоговой в Гомеле выступил с последним словом в суде

04.10.2018 18:30 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 4 октября, зал гомельского суда полон – с последним словом выступил обвиняемый в получении взятки экс-начальник налоговой Советского района Гомеля. Он хорошо подготовился – пришел с увесистой пачкой бумаги, а сама речь заняла полтора часа, судья даже брал перерыв, пишет TUT.by.

Мы писали про Константина Трацевского 21 сентября. Следствие посчитало взяткой вазу, которую начальнику передала хозяйка торговой точки в местном ТЦ за прекращение внеплановой проверки. Экс-начальник свою вину отрицал и говорил, что был с предпринимателями просто в хороших отношениях. И сегодня он продолжал отрицать свою вину.

Трацевский начал с того, что расскажет не обо всём: «Мне жаль, что поводом для масштабной проверки с двухгодичным прослушиванием моих телефонных разговоров и в итоге уголовного дела послужил всего лишь безымянный пасквиль. Я хотел подробнее про автора того анонимного обращения правду сказать, про ее зависть, месть и банальное сведение счетов, но адвокат посоветовал этого не делать. Поэтому буду кое-что пропускать».

Он подробно остановился на всех эпизодах, которые ему вменяются: «Следствие упорно не хочет осознавать, что в ходе проверки пиццерии якобы моего друга Р. не я звонил рейдовикам, а мне звонил Потоцкий (начальник рейдового отдела, который проводил проверку). Я никаких указаний о прекращении проверки ему не давал, и это слышно из телефонных разговоров. С Р. я не друг и не приятель. Его интересы я не лоббировал. За два года прослушки моих телефонных разговоров не было зафиксировано ни одного соединения с этим человеком. Я видел его два раза в жизни».

Следствие считает, что Трацевский позвонил главе рейдовой группы, которая проводила проверку у предпринимательницы, и сказал им прекратить. «Мне предъявляет следствие, что я прекратил проверку. Рейдовики все проверили и нарушений не нашли, и после этого я звонил. Почему меня продолжают обвинять в том, что я влез в проверку? Только потому что позвонил и сказал: «Не пугайте», зная, как они могут действовать? Какое преступление я совершил?» – спрашивает экс-начальник.

Судья не раз просил Трацевского говорить по существу, но тот наставил – он произносит только важную информацию. Также он высказался по поводу пресс-релиза Следственного комитета на сайте о задержании экс-начальника: «Информация забита страшными формулировками, которые у граждан ассоциируются с особой опасностью. Все это сопровождалось фотографиями, которые никакого отношения к обвинению не имеют. «В ходе обыска у задержанного изъяты дорогостоящие часы и ручки, алкогольные напитки, слитки из драгоценных металлов». Прочитав это, что про меня должен подумать простой человек?»

Что писал СК: во время проведения обысков по месту жительства и работы обвиняемого обнаружены и изъяты дорогостоящие предметы, в том числе десять наручных часов и несколько ручек известных брендов, номерной золотой слиток весом пять граммов, два номерных серебряных слитка весом 50 и 250 граммов, коллекционные монеты, серебряный подстаканник, несколько мобильных телефонов, алкогольные напитки известных производителей, а также автомобиль Audi Q7.

Что из этого использовали в следствии: прокурор в судебных заседаниях назвал взятками только два предмета – вазу за 38 рублей и картину стоимостью 117 рублей, которые Трацевский получил от предпринимателя.

На это обвиняемый ответил: «Часы мною были приобретены начиная с 2013 года в кредит по карте «Халва» в магазине «Зико». У меня и, на мой взгляд, у каждого белоруса (если он, конечно, не алкоголик) должна быть небольшая коллекция спиртного. Так сказать, для друзей и немножко для себя. Винтовка, которая была изъята у меня в кабинете и также присутствует на фото, вообще принадлежит профсоюзной организации инспекции и ко мне никакого отношения не имеет. Мне кажется, проработав столько на должности и не выезжая никуда на отдых в отпуск, я мог себе позволить и часы, и все остальное, включая 11-летний автомобиль».

Приговор ему озвучат 12 октября. На прошлом судебном заседании прокурор просила для Трацевского наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией имущества.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня, 4 октября, зал гомельского суда полон – с последним словом выступил обвиняемый в получении взятки экс-начальник налоговой Советского района Гомеля. Он...
 
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