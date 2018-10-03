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В Гомеле в целях безопасности отключили «вечный огонь»
Сегодня на Кургане Славы в гомельском парке Фестивальном из-за сильных порывов ветра несколько раз гас «вечный огонь». Тревогу по поводу сильного запаха газа возле мемориала первыми забили местные жители, сообщает городской журнал
— Когда ветер задувает огонь, начинает образовываться газо-воздушная смесь. При большом её скоплении от любой искры может произойти взрыв. Например, из-за сигареты прохожего. Поэтому было принято решение временно отключить подачу газа к мемориалу, — прокомментировали ситуацию в «Гомельгазе».
Как только погодные условия улучшатся, «вечный огонь» вновь загорится.
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Сегодня на Кургане Славы в гомельском парке Фестивальном из-за сильных порывов ветра несколько раз гас «вечный огонь». Тревогу по поводу сильного запаха газа...
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