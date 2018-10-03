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В 2022 году в Беларуси пройдет Всемирная шахматная Олимпиада
В 2022 году в Беларуси пройдет Всемирная шахматная Олимпиада. Такое решение на своем заседании в Батуми приняла Генеральная ассамблея Международной федерации шахмат, сообщает пресс-служба Министерство спорта и туризма Беларуси.
До сих пор подобные соревнования в нашей стране не проходили.
Как известно, Беларусь подала заявку на проведение крупнейшего международного шахматного турнира в апреле во время заседания президентской рады FIDE в Минской ратуше.
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В 2022 году в Беларуси пройдет Всемирная шахматная Олимпиада. Такое решение на своем заседании в Батуми приняла Генеральная ассамблея Международной федерации...
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