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Новый резидент с немецким капиталом создаст в "Великом камне" производство медизделий

04.10.2018 19:03 — Разное | Партизан  
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Резидент с немецким капиталом ООО "СФ Медикал Продактс" зарегистрирован в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.

Проект направлен на создание высокотехнологичного производства медицинских изделий, таких как внутрисосудистые катетеры, шприцы трехкомпонентные, иглы инъекционные стерильные и др. 

Около 90% производимых медицинских изделий будут экспортироваться в Евросоюз, ЕАЭС, СНГ и страны Ближнего Востока. Инвестиции на первом этапе составят более $5 млн. Проект предусматривает создание более 100 рабочих мест. Выпуск продукции планируется начать в 2019-2020 годах. 

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - территория со специальный правовым режимом, у резидентов есть ряд льгот. На территории парка планируется разместить производственные и жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры.-

 
 
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Резидент с немецким капиталом ООО "СФ Медикал Продактс" зарегистрирован в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщает БЕЛТА со ссылкой...
 
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