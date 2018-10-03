Православный публицист: Посадив агента ГРУ Грозова, Лукашенко сделал ставку на «русофобов в рясах»?

Публицист уверен, что Грозов абсолютно невиновен, а дело имеет политический характер, и за ним стоит война против РПЦ и так называемого «русского мира» в Беларуси.





По его мнению, с приходом к власти Лукашенко, отношения между белорусским государством и православной церковью были вознесены на уровень, о котором в других постсоветских странах не могли и мечтать. В Беларуси был принят Закон о свободе совести и религиозных организациях, утверждающий «определяющую роль православной церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа».





Не в последнюю очередь все это происходило и благодаря личности митрополита Минского и Слуцкого Филарета, считает Филиппович. Публицист хвалит Филарета, считает, что тот «любил Церковь, любил белорусский народ и вложил душу в его духовное возрождение».

В этих условиях издательство БПЦ, практически созданное с нуля Грозовым, превратилось в вездесущую авторитетную просветительскую организацию, перед которой были открыты все двери в стране, говорит Филиппович:





«Масштаб издательства был таков, что церковный издательский совет в Москве доверил ему (и лично Грозову) роль главного распространителя духовной литературы на пространстве всей РПЦ».





Вокруг мероприятий издательства постоянно звучали имена высших белорусских чиновников, ученых, общественных деятелей.





Однако затем, как считает православный публицист, «стали нарастать тревожные и мрачные явления».





Как чиновенство, так и БПЦ начали наполняться карьеристами и бизнесменами:





«Это, вкупе с вестернизацией культуры, повлекло за собой всё нарастающее стремление политических и интеллектуальных элит к развороту на Запад, внедрению либерально-рыночной системы и идеологии с набором западных «ценностей», отказа от единства с Россией».





Филиппович уверен, что «либеральная группировка» из молодых священников постепенно подбиралась к власти в Экзархате, пользуясь ухудшением здоровья Филарета.





«Все чаще стали звучать мысли, с одной стороны, о строительстве «суверенной белорусской нации», за которой кроется кресовое ополячивание, с другой стороны, об автокефалии, за которой кроется Уния и окатоличивание белорусов», — уверен консервативный публицист.





В свою очередь Лукашенко тоже якобы сам стал попадать под соответствующее влияние с помощью Владимира Макея. Именно под влиянием Макея, считает Филиппович, Лукашенко чаще начал обращаться к Ватикану.





После ухода на пенсию Филаре место занял митрополит Павел. Причём Филиппович считает, что тот изначально был воспринят Лукашенко с недоверием — руководитель Беларуси хотел иметь в церкви своего человека. И сам новый владыка не смог выстроить правильные отношения не только с местными епископами и священнослужителями, но даже и с высокопоставленными чиновниками.





Окружение и большую часть руководства синодальных министерств практически на 100% сформировали либеральные «обновленцы и экуменисты», считает Филиппович, и Павел с этим ничего не смог сделать:





«Самыми же главными сатрапами и первыми доверенными лицами, перед которыми вынуждены были кланяться даже архиереи, оказались две властные женщины — глава юридического отдела Жданович и приехавшая с митрополитом из России игуменья Евгения (Свиридовская), ставшая главой Синодальной комиссии по церковным наградам».





Глава издательства Грозов (который является бывшим агентом ГРУ) вскоре стал для «либерально-прозападной» группировки в церковных верхах врагом, а особенно для той ее части, которая с головой ударилась в сотрудничество с западными фондами, уверен публицист.





В итоге церковные коммерсанты, среди которых бывший секретарь митрополита Филарета протоиерей Николай Коржич, натравили на Грозова нового митрополита, говорит Филиппович. В результате Грозов был снят с должности. Митрополит обратился к руководству сразу всех силовых органов с заявлением на Грозова, в обход церковного суда.





Затем, как считает Филиппов, митрополит понял, куда идет дело, или обнаружил внутренний заговор «либералов-западников»:





«Он признал свою ошибку сначала лично перед Грозовым, посетив его в тюрьме. Уволил всю юридическую и экономическую службу Экзархата во главе с самой Жданович. Затем владыка признал свою ошибку и публично — в суде, где он по собственной воле пожелал дать свидетельские показания».





Выяснилось, что Павел несколько раз обращался лично к Лукашенко с ходатайством о снятии обвинений и освобождении Грозова, но получал отказы.









Как считает православный публицист, «либерально-западные» силы сделали митрополита главным виновником произошедшего. Он якобы стал удобным объектом для информационной кампании не против себя, а против БПЦ:





«Стратегической целью такой кампании является попытка подавления влияния православной церкви на политическую и идеологическую жизнь белорусского государства и народа».