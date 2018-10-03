Маловато дали: лунинецкому насильнику девочки-инвалида увеличили срок в два раза‍

«Медиа-Полесье» со ссылкой на зампрокурора Лунинецкого района Ольгу Богатыревич. Об этом сообщаетсо ссылкой на зампрокурора Лунинецкого района Ольгу Богатыревич.





Преступление удалось раскрыть благодаря комиссии, посещавшей социально неблагополучные семьи. Было установлено, что в отношении малолетней девочки с инвалидностью 2 группы, которую родители оставляли на попечение 56-летнего «друга семьи», этим мужчиной неоднократно совершались насильственные действия сексуального характера.





Ребенка в срочном порядке изъяли из семьи и признали нуждающимся в государственной защите.

Насильника суд с учетом статьи 70 Уголовного кодекса (УК) Республики Беларусь («назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление») приговорил к 4 годам колонии усиленного режима, однако прокурор Лунинецкого района принял решение о подаче апелляционного протеста в связи с мягкостью назначенного наказания.





«По результатам его рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Брестского областного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», – сообщила О. Богатыревич.



