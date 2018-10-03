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Белоруска Анастасия Сорокина избрана вице-президентом Международной федерации шахмат
Председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина избрана вице-президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
Выборы прошли в Батуми, на заседании Генеральной Ассамблеи ФИДЕ.
Напомним, вчера состоялись выборы нового Президента Международной федерации шахмат. Им стал бывший вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, сообщает пресс-служба Минспорта.
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Председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина избрана вице-президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
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