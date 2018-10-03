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Лукашенко наградил бывшего посла России в Беларуси орденом Почета
04.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Как пояснили в пресс-службе главы государства, дипломат удостоен награды за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.
Напомним, орден Почета учрежден указом президента Беларуси в 1999 году. Им награждаются граждане за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между Беларусью и другими государствами.
Указ о назначении Бабича был подписан через два дня после встречи Путина и Лукашенко, которая состоялась вечером 22 августа в Сочи.
А ранее, 18 августа, свою дипмиссию в России завершил посол Беларуси Игорь Петришенко. И эта должность до сих пор остается вакантной.
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Александр Суриков руководил российской дипмиссией в Беларуси 12 лет и удостоен награды за укрепление союзных отношений между странами.
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