ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко наградил бывшего посла России в Беларуси орденом Почета

04.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как пояснили в пресс-службе главы государства, дипломат удостоен награды за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.

Напомним, орден Почета учрежден указом президента Беларуси в 1999 году. Им награждаются граждане за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между Беларусью и другими государствами. 

Александр Суриков руководил российской дипмиссией в Беларуси 12 лет: с 2006 по 2018 годы. 24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом в Беларуси Михаила Бабича.

Указ о назначении Бабича был подписан через два дня после встречи Путина и Лукашенко, которая состоялась вечером 22 августа в Сочи. 

А ранее, 18 августа, свою дипмиссию в России завершил посол Беларуси Игорь Петришенко. И эта должность до сих пор остается вакантной. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Суриков руководил российской дипмиссией в Беларуси 12 лет и удостоен награды за укрепление союзных отношений между странами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Драматичная победа Соболенко. Белоруска вышла в ¼ финала теннисного турнира в Пекине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика