Лукашенко наградил бывшего посла России в Беларуси орденом Почета

Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как пояснили в пресс-службе главы государства, дипломат удостоен награды за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.

Напомним, орден Почета учрежден указом президента Беларуси в 1999 году. Им награждаются граждане за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между Беларусью и другими государствами.

Александр Суриков руководил российской дипмиссией в Беларуси 12 лет: с 2006 по 2018 годы. 24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом в Беларуси Михаила Бабича .

Указ о назначении Бабича был подписан через два дня после встречи Путина и Лукашенко, которая состоялась вечером 22 августа в Сочи.

А ранее, 18 августа, свою дипмиссию в России завершил посол Беларуси Игорь Петришенко. И эта должность до сих пор остается вакантной.