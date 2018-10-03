"Всех "переплюнула" газета "Беларусь сегодня". Как удивляет директор "Беларуськалия"



На концерте группы «Любэ» в честь 60-летия «Беларуськалия». Фото: газета «Шахтер»





Во время поездки в Вашингтон

Уколол бывших сотрудников

«Избавляемся от балласта».

Не ставит членов Независимого профсоюза ниже членов провластного

«Для меня сегодня все работники абсолютно одинаковы, либо это член «химпрофсоюза» или это член НПГ (Независимого профсоюза горняков), либо человек вообще не состоящий в профсоюзе».





Фото: npg.by

Написал письмо в частную спортивную газету, в котором покритиковал госСМИ

Лично встретился с недовольными зарплатой работниками

Участвовал в спортивном празднике наравне с другими работниками, придя туда с семьей

Фото: vk.com

Биография укажется довольно скучной. Родился в 1976 году в м. Погост Солигорского района, в 2000 году начал работать на «Беларуськалии» на разных должностях, пока осенью 2014-го не был назначен руководителем страны гендиректором.Зато многие поступки и высказывания Ивана Головатого выглядят для Беларуси довольно яркими. Там, где остальные руководители предприятий отмалчиваются и не высовываются, Иван Головатый способен удивить своими поступками – как со знаком плюс, так и со знаком минус.Самое свежее заявление, взбудораживших других, Иван Головатый сделал в интервью журналу Комитета госконтроля. Уход с «Беларуськалия» сотрудников, откликнувшихся на заманчивое предложение «Славкалия», который строит Нежинский горно-обогатительный комбинат, руководительследующими словами:Раньше Головатый заявлял, что они сделают для Беларуси одно полезное дело. Но, по всей видимости, гендиректор «Беларуськалия» относится к инициативе российского олигарха довольно ревниво.По крайней мере, на словах. После назначения гендиректором «Беларуськалия» Иван Головатый заявил:Спустя год он призвал приходить к нему на прием в случаях дискриминации по профсоюзному признаку.На сегодня НПГ остается крупнейшим не входящим в ФПБ независимым профсоюзом страны (к тому же с бел-красно-белой символикой).В прошлом году Иван Головатый заставил говорить о себе футбольных болельщиков по всей стране. Сначала он уволил главного тренера солигорского «Шахтера», хотя команда при нем шла на первом месте и могла побороться за чемпионство (в итоге финишировала лишь третьей).Затем, столкнувшись с критикой болельщиков на форумах, написал письмо в газету «Прессбол», чтобы объяснить свое радикальное решение. Более того, Головатый не ограничился там нейтральными формулировками, и подверг критике даже издание Администрации президента.возмутился Иван Головатый.Весной прошлого года работники солигорского треста «Реммонтажстрой» устроили стихийный митинг из-за недовольства зарплатами. Белорусские руководители в таких ситуациях, как правило, на личный контакт с возмущенными не идут, а ставят им ультиматум.Гендиректор «Беларуськалия» поступил иначе: пригласил на двухчасовую встречу порядка двух десятков человек и пообещал разобраться с возникшей проблемой и не оставить людей в беде.В мае этого года состоялся праздник «Мегаотрыв» для семей работников «Беларуськалия». Иван Головатый пришел туда не в деловом костюме, чтобы вручить призы, а в спортивной форме и семьей, чтобы принять участие наравне с другими.Например, вместе с женой Юлией и сыном Иваном они заняли первое место в спортивной эстафете «Всей семьей».