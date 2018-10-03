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"Всех "переплюнула" газета "Беларусь сегодня". Как удивляет директор "Беларуськалия"
На концерте группы «Любэ» в честь 60-летия «Беларуськалия». Фото: газета «Шахтер»
Биография у Ивана Головатого кажется довольно скучной. Родился в 1976 году в м. Погост Солигорского района, в 2000 году начал работать на «Беларуськалии» на разных должностях, пока осенью 2014-го не был назначен руководителем страны гендиректором.
Зато многие поступки и высказывания Ивана Головатого выглядят для Беларуси довольно яркими. Там, где остальные руководители предприятий отмалчиваются и не высовываются, Иван Головатый способен удивить своими поступками – как со знаком плюс, так и со знаком минус.
Во время поездки в Вашингтон
Уколол бывших сотрудников
Самое свежее заявление, взбудораживших других, Иван Головатый сделал в интервью журналу Комитета госконтроля. Уход с «Беларуськалия» сотрудников, откликнувшихся на заманчивое предложение «Славкалия», который строит Нежинский горно-обогатительный комбинат, руководитель
«Избавляемся от балласта».
Раньше Головатый заявлял, что они с Михаилом Гуцериевым делают для Беларуси одно полезное дело. Но, по всей видимости, гендиректор «Беларуськалия» относится к инициативе российского олигарха довольно ревниво.
Не ставит членов Независимого профсоюза ниже членов провластного
По крайней мере, на словах. После назначения гендиректором «Беларуськалия» Иван Головатый заявил:
«Для меня сегодня все работники абсолютно одинаковы, либо это член «химпрофсоюза» или это член НПГ (Независимого профсоюза горняков), либо человек вообще не состоящий в профсоюзе».
Фото: npg.by
Спустя год он призвал приходить к нему на прием в случаях дискриминации по профсоюзному признаку.
На сегодня НПГ остается крупнейшим не входящим в ФПБ независимым профсоюзом страны (к тому же с бел-красно-белой символикой).
Написал письмо в частную спортивную газету, в котором покритиковал госСМИ
В прошлом году Иван Головатый заставил говорить о себе футбольных болельщиков по всей стране. Сначала он уволил главного тренера солигорского «Шахтера» Олега Кубарева, хотя команда при нем шла на первом месте и могла побороться за чемпионство (в итоге финишировала лишь третьей).
Затем, столкнувшись с критикой болельщиков на форумах, написал письмо в газету «Прессбол», чтобы объяснить свое радикальное решение. Более того, Головатый не ограничился там нейтральными формулировками, и подверг критике даже издание Администрации президента.
«На мой взгляд, всех «переплюнула» наша основная республиканская газета «Беларусь сегодня», опубликовав очерк с пространным названием «К воротам задом, а к болельщикам передом, или Почему «Шахтер» забыл дорогу в Солигорск?», в котором преподаватель спецкурса по спортивному PR в БГУ Иван Караичев размышляет, почему «Шахтер» до сих пор не нашел средств для, видимо, его приглашения в качестве «PR-пшика»... Да и видеть это на страницах ведущей газеты, которая еще несколько недель назад отказалась осветить одно из достижений трудового коллектива ОАО «Беларуськалий» — добычу 1,5-миллиардной тонны руды (которое, кстати, было достигнуто в преддверии Дня Независимости Республики Беларусь) — с мотивацией, что это реклама, за которую надо платить, — мягко говоря, своеобразное решение», – возмутился Иван Головатый.
Лично встретился с недовольными зарплатой работниками
Весной прошлого года работники солигорского треста «Реммонтажстрой» устроили стихийный митинг из-за недовольства зарплатами. Белорусские руководители в таких ситуациях, как правило, на личный контакт с возмущенными не идут, а ставят им ультиматум.
Гендиректор «Беларуськалия» поступил иначе: пригласил на двухчасовую встречу порядка двух десятков человек и пообещал разобраться с возникшей проблемой и не оставить людей в беде.
Участвовал в спортивном празднике наравне с другими работниками, придя туда с семьей
В мае этого года состоялся праздник «Мегаотрыв» для семей работников «Беларуськалия». Иван Головатый пришел туда не в деловом костюме, чтобы вручить призы, а в спортивной форме и семьей, чтобы принять участие наравне с другими.
Фото: vk.com
Например, вместе с женой Юлией и сыном Иваном они заняли первое место в спортивной эстафете «Всей семьей».
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За четыре года во главе одного из крупнейших предприятий страны Иван Головатый не раз вел себя нетипично для чиновника его ранга.
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