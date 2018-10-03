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В Минске Китаец врезался в машину газовой службы и сбежал с места ДТП

04.10.2018 18:50 — Разное | UDF  
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Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Водитель-иностранец попал в аварию и сбежал с места происшествия в Минске, сообщили в пресс-службе УГАИ УВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел ранним утром в четверг. Водитель на BMW 750 врезался в Ford Transit, который принадлежит газовой службе. Столкновение случилось на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гурского, уточнили в ГАИ.

После ДТП иностранец предпринял попытку сбежать. Тем временем его автомобиль самопроизвольно начал движение задним ходом, наехал на бордюрный камень, выехал за пределы дороги и совершил наезд на металлическое ограждение стройплощадки.

"Личность управлявшего BMW была установлена, и благодаря оперативным поискам сотрудниками ГАИ водитель задержан", - сообщили в Госавтоинспекции.

Нарушителем оказался гражданин Китая 1998 года рождения, уточнили специалисты.

Было установлено, что в момент аварии водитель был нетрезв. В его крови зафиксировано 0,48 промилле алкоголя.

В отношении гражданина Китая составлено составили шесть административных протоков. Будет рассмотрен вопрос о его дальнейшем пребывании в стране, добавили в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель-иностранец попал в аварию и сбежал с места происшествия в Минске.
 
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