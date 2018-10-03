|
В Минске Китаец врезался в машину газовой службы и сбежал с места ДТП
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Инцидент произошел ранним утром в четверг. Водитель на BMW 750 врезался в Ford Transit, который принадлежит газовой службе. Столкновение случилось на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гурского, уточнили в ГАИ.
После ДТП иностранец предпринял попытку сбежать. Тем временем его автомобиль самопроизвольно начал движение задним ходом, наехал на бордюрный камень, выехал за пределы дороги и совершил наезд на металлическое ограждение стройплощадки.
"Личность управлявшего BMW была установлена, и благодаря оперативным поискам сотрудниками ГАИ водитель задержан", - сообщили в Госавтоинспекции.
Нарушителем оказался гражданин Китая 1998 года рождения, уточнили специалисты.
Было установлено, что в момент аварии водитель был нетрезв. В его крови зафиксировано 0,48 промилле алкоголя.
В отношении гражданина Китая составлено составили шесть административных протоков. Будет рассмотрен вопрос о его дальнейшем пребывании в стране, добавили в ГАИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель-иностранец попал в аварию и сбежал с места происшествия в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)