В Минске Китаец врезался в машину газовой службы и сбежал с места ДТП



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Инцидент произошел ранним утром в четверг. Водитель на BMW 750 врезался в Ford Transit, который принадлежит газовой службе. Столкновение случилось на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гурского, уточнили в ГАИ.После ДТП иностранец предпринял попытку сбежать. Тем временем его автомобиль самопроизвольно начал движение задним ходом, наехал на бордюрный камень, выехал за пределы дороги и совершил наезд на металлическое ограждение стройплощадки.- сообщили в Госавтоинспекции.Нарушителем оказался гражданин Китая 1998 года рождения, уточнили специалисты.Было установлено, что в момент аварии водитель был нетрезв. В его крови зафиксировано 0,48 промилле алкоголя.В отношении гражданина Китая составлено составили шесть административных протоков. Будет рассмотрен вопрос о его дальнейшем пребывании в стране, добавили в ГАИ.