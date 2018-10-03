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Названы самые продаваемые автомобили в России

04.10.2018 18:48 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко
Аналитическое агентство "Автостат" назвало самую продаваемую модель автомобиля в России.

Лидирующую позицию занял седан Lada Vesta. По данным экспертов, за девять месяцев этого года продано 76 тысяч 189 таких машин. Второе место осталось за KIA Rio с показателем 75 тысяч 71 автомобиль. Третий результат показала LADA Granta — 70 тысяч 186 экземпляров.

Ранее в "АвтоВАЗе" сообщали, что продажи компании за отчетный период выросли на 17,1 процента — до 259,129 тысяч машин.

Рыночная доля Lada по итогам девяти месяцев 2018 года составила 19,9 процента.

 
 
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Аналитическое агентство "Автостат" назвало самую продаваемую модель автомобиля в России.
 
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