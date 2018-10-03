Названы самые продаваемые автомобили в России

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Лидирующую позицию занял седан Lada Vesta. По данным экспертов, за девять месяцев этого года продано 76 тысяч 189 таких машин. Второе место осталось за KIA Rio с показателем 75 тысяч 71 автомобиль. Третий результат показала LADA Granta — 70 тысяч 186 экземпляров.Ранее в "АвтоВАЗе" сообщали, что продажи компании за отчетный период выросли на 17,1 процента — до 259,129 тысяч машин.Рыночная доля Lada по итогам девяти месяцев 2018 года составила 19,9 процента.