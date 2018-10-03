Пятиклассница с другом убили парня, поджарили его мозг и съели

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Как сообщает Следственный комитет, в гибели 21-летнего парня из Ленинградской области подозревают 23-летнего жителя Алтайского края и 12-летнюю девочку из Сочи. Причем, тело молодого человека расчленили и, вероятно, частично съели.Трагедия произошла в поселке Новинка Ленинградской области. Именно туда приехал сибиряк из Рубцовска и его 12-летняя подруга из Сочи. Как девочка оказалась так далеко от дома с чужим человеком, не сообщается. Тем не менее, в селе Ленобласти странная парочка сняла дом, заплатив за месяц всего 1000 рублей.Как сообщаетсо ссылкой на 47News, именно это и стало причиной ссоры: молодой хозяин дома потребовал еще денег. Сибирский «гость» вышел из себя и набросился на хозяина с ножом. Его подруга-школьница тоже подключилась к расправе.Вдвоем преступники убили парня и отрезали ему голову. После чего приготовили ее в микроволновой печи и попытались съесть поджаренный мозг. Также они, как сообщают СМИ, вскрыли живот погибшего, срезали плоть с груди и поджарили ее.Расчлененное тело молодого сельчанина вскоре нашли. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».СКР Алтайского края сообщает, что по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.