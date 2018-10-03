ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пятиклассница с другом убили парня, поджарили его мозг и съели

04.10.2018 18:46 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Фото: favim.com
Чудовищная история с участием сибиряка произошла в Ленинградской области.

Как сообщает Следственный комитет, в гибели 21-летнего парня из Ленинградской области подозревают 23-летнего жителя Алтайского края и 12-летнюю девочку из Сочи. Причем, тело молодого человека расчленили и, вероятно, частично съели.

Трагедия произошла в поселке Новинка Ленинградской области. Именно туда приехал сибиряк из Рубцовска и его 12-летняя подруга из Сочи. Как девочка оказалась так далеко от дома с чужим человеком, не сообщается. Тем не менее, в селе Ленобласти странная парочка сняла дом, заплатив за месяц всего 1000 рублей.

Как сообщает info.sibnet.ru со ссылкой на 47News, именно это и стало причиной ссоры: молодой хозяин дома потребовал еще денег. Сибирский «гость» вышел из себя и набросился на хозяина с ножом. Его подруга-школьница тоже подключилась к расправе.

Вдвоем преступники убили парня и отрезали ему голову. После чего приготовили ее в микроволновой печи и попытались съесть поджаренный мозг. Также они, как сообщают СМИ, вскрыли живот погибшего, срезали плоть с груди и поджарили ее.

Расчлененное тело молодого сельчанина вскоре нашли. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

СКР Алтайского края сообщает, что по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чудовищная история с участием сибиряка произошла в Ленинградской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Маловато дали: лунинецкому насильнику девочки-инвалида увеличили срок в два раза‍
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика