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Рэпер Mr.Rista найден мёртвым в Подмосковье

04.10.2018 18:42 — Разное | UDF  
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Фото: © Соцсети
На молодого человека напали двое неизвестных в лифте и нанесли ему множественные колото-резаные раны, от которых он скончался на месте.

Рэпер Артём Ушвицкий, более известный как Mr.Rista, найден мёртвым в подмосковном Климовске. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что на молодого человека напали двое неизвестных в лифте и нанесли ему множественные колото-резаные раны, от которых он скончался на месте.

Рэпер Mr.Rista найден мёртвым в Подмосковье

Фото: © Соцсети

— Человек вызвал лифт, открываются створки, а в нём — мужчина в луже крови с перерезанным горлом лежит, — рассказывает один из жильцов дома.

Рэпер Mr.Rista найден мёртвым в Подмосковье

Фото: © Соцсети

Как отмечают местные издания, убийство произошло ещё 25 сентября, а уже в начале октября были задержаны двое подозреваемых — уроженцы Ульяновской области 26 и 29 лет. На допросе они признали свою вину и указали, что причиной нападения стало хищение имущества.

Рэпер Mr.Rista найден мёртвым в Подмосковье

Фото: © Соцсети

По данному факту возбуждено уголовное дело.

 
 
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На молодого человека напали двое неизвестных в лифте.
 
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