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Рэпер Mr.Rista найден мёртвым в Подмосковье
Фото: © Соцсети
Рэпер Артём Ушвицкий, более известный как Mr.Rista, найден мёртвым в подмосковном Климовске. Об этом сообщают местные СМИ.
Сообщается, что на молодого человека напали двое неизвестных в лифте и нанесли ему множественные колото-резаные раны, от которых он скончался на месте.
Фото: © Соцсети
— Человек вызвал лифт, открываются створки, а в нём — мужчина в луже крови с перерезанным горлом лежит, — рассказывает один из жильцов дома.
Фото: © Соцсети
Как отмечают местные издания, убийство произошло ещё 25 сентября, а уже в начале октября были задержаны двое подозреваемых — уроженцы Ульяновской области 26 и 29 лет. На допросе они признали свою вину и указали, что причиной нападения стало хищение имущества.
Фото: © Соцсети
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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На молодого человека напали двое неизвестных в лифте.
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