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30-летней актрисе отказали в роли из-за того, что она слишком сексуальная

04.10.2018 18:38 — Разное | UDF  
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Фото © Instagram/unlunar
30-летняя девушка приняла участие в пробах, но никак не ожидала услышать такой отказ.

Когда перуанская актриса шла на пробы, то никак не ожидала услышать отказ из-за того, что она слишком сексуальная. Но именно это с ней и произошло. Стефани Кайо утверждает, что не получила роль, так как съёмочная команда сочла её чересчур соблазнительной, сообщает LadBible.

Стефани прославилась после того, как снялась в главной роли в популярном мексиканском телесериале La Hermanadad ("Братство"). Тем удивительнее, что 30-летняя девушка получила отказ. Ведь, как правило, чем актёр симпатичнее и обаятельнее, тем больше у него шансов на успех. Может, она хотела сыграть зомби или монстра? Тогда найдётся хоть какое-то объяснение отказу...

30-летней актрисе отказали в роли из-за того, что она слишком сексуальная

Фото © Instagram/unlunar

Однако Стефани не стала рассказывать о фильме, куда она не прошла пробы, а потом и вовсе выложила видео в "Инстаграм" с радостными танцами.

30-летней актрисе отказали в роли из-за того, что она слишком сексуальная

Фото © Instagram/unlunar

Если у девушки не выйдет с актёрской карьерой, то она точно не пропадёт. Стефани занимается вокалом, раньше подрабатывала моделью и профессионально танцует с 9 лет.

30-летней актрисе отказали в роли из-за того, что она слишком сексуальная

Фото © Instagram/unlunar

 
 
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30-летняя девушка приняла участие в пробах, но никак не ожидала услышать такой отказ.
 
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