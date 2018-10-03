30-летней актрисе отказали в роли из-за того, что она слишком сексуальная



Фото © Instagram/unlunar

Фото © Instagram/unlunar

Фото © Instagram/unlunar

Фото © Instagram/unlunar

Когда перуанская актриса шла на пробы, то никак не ожидала услышать отказ из-за того, что она слишком сексуальная. Но именно это с ней и произошло.утверждает, что не получила роль, так как съёмочная команда сочла её чересчур соблазнительной, сообщает LadBible.Стефани прославилась после того, как снялась в главной роли в популярном мексиканском телесериале La Hermanadad ("Братство"). Тем удивительнее, что 30-летняя девушка получила отказ. Ведь, как правило, чем актёр симпатичнее и обаятельнее, тем больше у него шансов на успех. Может, она хотела сыграть зомби или монстра? Тогда найдётся хоть какое-то объяснение отказу...Однако Стефани не стала рассказывать о фильме, куда она не прошла пробы, а потом и вовсе выложила видео в "Инстаграм" с радостными танцами.Если у девушки не выйдет с актёрской карьерой, то она точно не пропадёт. Стефани занимается вокалом, раньше подрабатывала моделью и профессионально танцует с 9 лет.