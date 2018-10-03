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Погода в выходные: местами дожди, по югу до +22°С

04.10.2018 18:30 — Разное | UDF  
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Фото: gazetaby.com
Прогноз погоды на ближайшие дни.

5 октября ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем в отдельных районах по северной половине небольшие дожди. Ветер юго-западный, умеренный, днем по северо-востоку порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +1..+5°С, местами заморозки до 0..-3°С, максимальная температура в середине дня +10..+15°С, по западу Брестской области до +17°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем – слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

6 октября ночью по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +14..+20°С.

7 октября ночью без осадков, днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +14..+20°С, по югу до +22°С.

 
 
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