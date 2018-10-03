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ID-карты появятся 1 января 2020 года. В МВД рассказали, почему перенесли срок выдачи

04.10.2018 18:16 — Разное | UDF  
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Так выглядит ID-карта. Фото: МВД
Внешне ID-карта будет похожа на банковскую, но на этом сходство заканчивается. Новый документ заменит белорусам паспорт, предоставит доступ ко многим услугам государственных структур, а со временем по ней можно будет выезжать за границу. Планировалось, что ID-карты начнут выдавать с 1 января 2019 года, но срок пришлось перенести.

— Этот биометрический проект реализуется еще с одним очень интересным и глобальным проектом для нашей страны — Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системой (БИСРС). И к 1 января 2019 года оба проекта должны были быть готовы, но, к сожалению, система не готова, поэтому и выпуск ID-карты пока нецелесообразен, — объясняет TUT.BY Павел Хрищенович, заместитель начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу МВД.

В Министерстве внутренних дел отмечают: с их стороны есть все возможности выдавать новый документ с 2019 года, но только ID-карта не будет оснащена всеми приложениями, не подключена к системе. Проще говоря, «голый» пластик без начинки и возможностей. Поэтому приняли решение перенести срок выдачи ID-карты на год.

— Только это не значит, что 1 января 2020 года все белорусы в обязательном порядке должны будут получить ID-карту и биометрический паспорт, — комментирует Павел Хрищенович. — Все ранее выданные паспорта будут действительны.

ID-карты появятся 1 января 2020 года. В МВД рассказали, почему перенесли срок выдачи

На ID-карте будет две фотографии: черно-белая и цветная. Фото: МВД

У человека будет выбор: подождать, пока закончится срок действия паспорта, или по собственному желанию заменить его на ID-карту. Ее стоимость будет в пределах одной базовой величины (на сегодня 24 рубля 50 копеек. — Прим. TUT.BY), и она станет своеобразным внутренним паспортом. Кроме того, ID-карта предоставит доступ ко многим услугам государственных структур. Например, с ее помощью можно будет заказать справку.

— Сама ID-карта будет содержать три приложения. Первое — идентификационное, где будут все сведения о человеке: ФИО, дата рождения. Второе приложение — криптографическое. Это электронная цифровая подпись, которая позволит входить через БИСРС системы. Третье приложение соответствует международным требованиям ИКАО (Международная организация гражданской авиации. — Прим. TUT.BY), — перечисляет все приложения ID-карты Павел Хрищенович, заместитель начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу МВД.

Планируется, как только ID-карты заработают в Беларуси, наша страна начнет переговоры с другими государствами, чтобы белорусы могли путешествовать по этому документу. Внешне она будет выглядеть, как банковская карточка, на ней две фотографии — цветная и черно-белая. По словам специалистов, подделать ID-карту будет невозможно, потому что на ней большое количество степеней защиты.

ID-карты появятся 1 января 2020 года. В МВД рассказали, почему перенесли срок выдачи

Биометрический паспорт нужен будет только для выезда за границу. Фото: МВД

Кстати, биометрический паспорт получат не все, а только те, кто будет выезжать за рубеж. Планируется, что стоимость этого документа будет 3 базовые величины (на сегодня 73 рубля 50 копеек. — Прим. TUT.BY).

 
 
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Внешне ID-карта будет похожа на банковскую, но на этом сходство заканчивается.
 
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