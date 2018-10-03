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В документе упоминаются случаи задержания журналистов в 2017 году при освещении акций протестов (более 100 задержаний), преследование корреспондентов, которые сотрудничают с иностранными СМИ без аккредитации, а также блокировка сайтов "Хартия`97" и "Белорусский партизан".Европарламент также констатирует, что в августе этого года белорусские власти провели обыски в редакциях ряда СМИ, включая независимые ресурсы tut.by и БелаПАН, в связи с "делом БелТА". Журналисты и редакторы этих СМИ, включая главных редакторов, задерживались на различные сроки по обвинению в незаконном доступе к материалам государственного информационного агентства БелТА. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналистов и редакторов ряда СМИ. Европарламент рассматривает задержания журналистов в августе как несоразмерную меру и призывает белорусские власти снять с них все обвинения, а также немедленно прекратить блокировку сайта "Хартия`97" на территории страны.Кроме того, в резолюции отмечается, что последние изменения в закон о СМИ, принятые в июне 2018 года, усиливают госконтроль за онлайн-СМИ и усложняют их деятельность. Европарламент сожалеет по поводу этих изменений, называя ихи вновь заявляет о серьезной обеспокоенности по поводу дальнейшего ухудшения климата для независимых и оппозиционных веб-сайтов, СМИ и журналистов в Беларуси.Европарламентариивсе случаи преследования журналистов и независимых СМИ в Беларуси. Резолюция призывает белорусские власти уважать демократические принципы, верховенство закона, права человека и основные свободы.Европарламент одобрил действия правительств Польши и Литвы по поддержке независимых СМИ в Беларуси, особенно сайта "Хартия`97" и телеканала "Белсат". Европаламент призвал другие государства ЕС последовать их примеру и содействовать поощрению свободы слова и прав человека в Беларуси.Европарламентарии призвали Европейский фонд за демократию и другие западные фонды оказать помощь в финансировании независимых СМИ в Беларуси. Европейской службе внешних действий и Еврокомиссии рекомендовано продолжать оказывать поддержку организациям гражданского общества и СМИ в Беларуси.В резолюции также содержится призыв провести независимое расследование смертей белорусских журналистов, включаяЕвропарламент выразил сожаление в связи с приговорами лидерам независимого профсоюза РЭП, а также потребовал освобождения активистов, которые сейчас отбывают тюремные сроки.