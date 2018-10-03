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Европарламент призвал власти Беларуси снять все обвинения с фигурантов "дела БелТА"

04.10.2018 18:16 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции, которую 4 октября принял Европарламент.

В документе упоминаются случаи задержания журналистов в 2017 году при освещении акций протестов (более 100 задержаний), преследование корреспондентов, которые сотрудничают с иностранными СМИ без аккредитации, а также блокировка сайтов "Хартия`97" и "Белорусский партизан".

Европарламент также констатирует, что в августе этого года белорусские власти провели обыски в редакциях ряда СМИ, включая независимые ресурсы tut.by и БелаПАН, в связи с "делом БелТА". Журналисты и редакторы этих СМИ, включая главных редакторов, задерживались на различные сроки по обвинению в незаконном доступе к материалам государственного информационного агентства БелТА. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналистов и редакторов ряда СМИ. Европарламент рассматривает задержания журналистов в августе как несоразмерную меру и призывает белорусские власти снять с них все обвинения, а также немедленно прекратить блокировку сайта "Хартия`97" на территории страны.

Кроме того, в резолюции отмечается, что последние изменения в закон о СМИ, принятые в июне 2018 года, усиливают госконтроль за онлайн-СМИ и усложняют их деятельность. Европарламент сожалеет по поводу этих изменений, называя их "инструментом ужесточения контроля над интернетом", и вновь заявляет о серьезной обеспокоенности по поводу дальнейшего ухудшения климата для независимых и оппозиционных веб-сайтов, СМИ и журналистов в Беларуси.

Европарламентарии "решительно осуждают" все случаи преследования журналистов и независимых СМИ в Беларуси. Резолюция призывает белорусские власти уважать демократические принципы, верховенство закона, права человека и основные свободы.

Европарламент одобрил действия правительств Польши и Литвы по поддержке независимых СМИ в Беларуси, особенно сайта "Хартия`97" и телеканала "Белсат". Европаламент призвал другие государства ЕС последовать их примеру и содействовать поощрению свободы слова и прав человека в Беларуси.

Европарламентарии призвали Европейский фонд за демократию и другие западные фонды оказать помощь в финансировании независимых СМИ в Беларуси. Европейской службе внешних действий и Еврокомиссии рекомендовано продолжать оказывать поддержку организациям гражданского общества и СМИ в Беларуси.

В резолюции также содержится призыв провести независимое расследование смертей белорусских журналистов, включая Олега Бебенина и Павла Шеремета.

Европарламент выразил сожаление в связи с приговорами лидерам независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, а также потребовал освобождения активистов Михаила Жемчужного и Дмитрия Полиенко, которые сейчас отбывают тюремные сроки.

 
 
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Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться.
 
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