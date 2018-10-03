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В Смоленске полиция проверяет прохожих на наличие Telegram?
Причиной проверок, которые проводились в минувшие выходные в Реадовском парке Смоленска, стала не блокировка мессенджера, а убежденность правоохранителей в том, что Telegram в городе якобы используют в основном наркоманы и закладщики, оставляющие в определенных местах пакетики с наркотическими веществами.
"Более того, наркоманы и наркодилеры ленятся удалять чаты, в которых обсуждается местонахождение опасных посылок. Правоохранители же, получив в распоряжение телефон с таким чатом в "Телеграме", сразу же имеют доказательную базу на человека", – пишет издание, по данным источников которого такие проверки смартфонов в Смоленске позволили задержать несколько закладщиков, которые не удалили с устройств переписку в Telegram.
Позднее в полиции опровергли сообщения о проверках смартфонов. "Информация, размещенная на портале Readovka, не соответствует действительности", - сообщила начальник пресс-службы управления МВД России по Смоленской области Наталья Гуреева радиостанции
Отметим, что эта история привлекла внимание многих СМИ и пользователей. В частности, практику проверки смартфонов прокомментировал политик Дмитрий Гудков.
"Цензура в Сети, помнится, тоже начиналась с заботы о детях, а отмену выборов оправдывали борьбой с террором. Ну а теперь наркотики как повод для досмотра телефонов. Кстати, интересно, что будет, если жители откажутся их разблокировать", – написал он в
В свою очередь, известный блогер Илья Варламов, который также обратил внимание на новость из Смоленска, отметил в своем
"Это незаконно. Но также полиция тормозит на улице людей и обыскивает их в поисках "запрещенных веществ". Это тоже незаконно. Надо приглашать понятых, требовать протокол и т.д. Но кто будет качать права, особенно, если "я честный человек, мне скрывать нечего". У меня нет для вас совета, как правильно себя вести. Сам несколько раз попадал в такую ситуацию, когда спешишь куда-то, а ППСники просят, например, показать, что в рюкзаке. И, с одной стороны, можно с ними зарубиться, а с другой ты спешишь, тебе скрывать нечего И всегда стоит очень не простой выбор. Так что действовать надо по ситуации. Если есть возможность, требуйте соблюдение закона. Лучше потерять несколько часов, чем потом отъехать на несколько лет", - написал Варламов.
Также блогер посоветовал пользователям не хранить на телефоне ничего компрометирующего в незашифрованном виде, поскольку его могут украсть, взломать или изъять при обыске.
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Полицейские в Смоленске начали проверять смартфоны горожан на предмет наличия на устройствах заблокированного в России мессенджера Telegram.
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