



Readovka

Facebook . "Цензура в Сети, помнится, тоже начиналась с заботы о детях, а отмену выборов оправдывали борьбой с террором. Ну а теперь наркотики как повод для досмотра телефонов. Кстати, интересно, что будет, если жители откажутся их разблокировать", – написал он в

"Это незаконно. Но также полиция тормозит на улице людей и обыскивает их в поисках "запрещенных веществ". Это тоже незаконно. Надо приглашать понятых, требовать протокол и т.д. Но кто будет качать права, особенно, если "я честный человек, мне скрывать нечего". У меня нет для вас совета, как правильно себя вести. Сам несколько раз попадал в такую ситуацию, когда спешишь куда-то, а ППСники просят, например, показать, что в рюкзаке. И, с одной стороны, можно с ними зарубиться, а с другой ты спешишь, тебе скрывать нечего И всегда стоит очень не простой выбор. Так что действовать надо по ситуации. Если есть возможность, требуйте соблюдение закона. Лучше потерять несколько часов, чем потом отъехать на несколько лет", - написал Варламов.

Твит по теме @1863x В Смоленске полиция проверяет прохожих на наличие Telegram.



В составе Беларуси такой фигни бы не было. Eduard Palchys