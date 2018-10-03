Механизм уплаты утилизационного сбора за ввозимые в страну прицепы и полуприцепы категории О4 ввели в Беларуси по аналогии с Россией

В Беларуси вводится механизм уплаты утилизационного сбора за ввозимые в страну прицепы и полуприцепы категории О4 (технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн). Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ вносит изменения и дополнения в Указ № 64 от 4 февраля 2014 года "Об утилизационном сборе в отношении транспортных средств".

"Ставка утилизационного сбора в отношении прицепов и полуприцепов колесных транспортных средств категории О4 будет сопоставима со ставкой Российской Федерации на бывшую в эксплуатации технику", - говорится в сообщении пресс-службы.

В указе также уточняется, какие транспортные средства не являются объектами обложения утилизационным сбором. В этот список попала техника, произведенная или изготовленная на территории Беларуси и отчуждаемая производителем или изготовителем за пределы страны, используемая в целях обеспечения национальной безопасности, обороны, правоохранительной деятельности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, закупка которых осуществляется за счет бюджетных средств.

"Кроме того, утилизационные сбор не будет взиматься с транспортных средств, ввезенных в Беларусь и обращенных в доход государства, и с переоборудованного транспорта, в отношении которого сбор был ранее уплачен", - уточнили в пресс-службе.

Документ направлен на повышение конкурентоспособности производимой техники на рынке ЕАЭС, а также выравнивание условий торговли с Российской Федерацией.