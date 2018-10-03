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Азаренко рассталась с тренером

04.10.2018 18:47 — Разное | Интерфакс  
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Виктория Азаренко рассталась со своим тренером Бенджамином Ибрагимзаде, сообщает "Прессбол" со ссылкой на инстаграм наставника.

Азаренко рассталась с тренером
Экс-первая ракетка мира, которая сейчас занимает 55-е место в рейтинге WTA, проработала с Ибрагимзаде несколько месяцев.

"Спасибо Вике и всей команде за это приключение. Было очень приятно работать с тобой и быть частью твоей теннисной жизни в 2018 году. Удачи в дальнейшем!" — написал Б.Ибрагимзаде на своей странице

 
 
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Виктория Азаренко рассталась со своим тренером Бенджамином Ибрагимзаде, сообщает "Прессбол" со ссылкой на инстаграм наставника. Экс-первая ракетка мира, которая...
 
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