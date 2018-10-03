Азаренко рассталась с тренером

Виктория Азаренко рассталась со своим тренером Бенджамином Ибрагимзаде, сообщает " Прессбол " со ссылкой на инстаграм наставника.



Экс-первая ракетка мира, которая сейчас занимает 55-е место в рейтинге WTA, проработала с Ибрагимзаде несколько месяцев.

"Спасибо Вике и всей команде за это приключение. Было очень приятно работать с тобой и быть частью твоей теннисной жизни в 2018 году. Удачи в дальнейшем!" — написал Б.Ибрагимзаде на своей странице