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Азаренко рассталась с тренером
Виктория Азаренко рассталась со своим тренером Бенджамином Ибрагимзаде, сообщает "
"Спасибо Вике и всей команде за это приключение. Было очень приятно работать с тобой и быть частью твоей теннисной жизни в 2018 году. Удачи в дальнейшем!" — написал Б.Ибрагимзаде на своей странице
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Виктория Азаренко рассталась со своим тренером Бенджамином Ибрагимзаде, сообщает "Прессбол" со ссылкой на инстаграм наставника. Экс-первая ракетка мира, которая...
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