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Лукашенко наградил бывшего посла РФ Сурикова орденом Почета
Бывший посол России в Беларуси Александр Суриков награжден орденом Почета, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Дипломат удостоен награды за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства между двумя странами", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, 24 августа президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении А.Сурикова от должности посла РФ в Минске. Другим указом он назначил на этот пост Михаила Бабича. М.Бабич также назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.
А.Суриков руководил российской дипмиссией в Минске с 2006 по 2018 год.
Орден Почета учрежден указом президента Беларуси в 1999 году. Орденом награждаются граждане в том числе за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между Республикой Беларусь и другими государствами.
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Бывший посол России в Беларуси Александр Суриков награжден орденом Почета, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. Соответствующий указ подписал...
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