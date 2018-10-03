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В Беларуси пройдёт Всемирная шахматная олимпиада

04.10.2018 20:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 4 октября стало известно, что в Беларуси пройдет Всемирная шахматная олимпиада, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение было принято на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации в Батуми.

В Беларуси пройдёт Всемирная шахматная олимпиада

В Беларуси пройдет Всемирная шахматная олимпиада  в 2022 году. В борьбе за право принять этот турнир наша страна опередила Республику Корея и Тунис. Решение о проведении Всемирной шахматной олимпиады было принято в Батуми.

В Беларуси пройдёт Всемирная шахматная олимпиада

В ближайшие годы в нашей стране пройдут сразу несколько спортивных мероприятий самого высокого ранга. В 2019 году Беларусь примет II Европейские игры, в 2021 – Чемпионат мира по хоккею, а год спустя – Всемирную шахматную олимпиаду.

 
 
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Новости Беларуси. 4 октября стало известно, что в Беларуси пройдет Всемирная шахматная олимпиада, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение было принято на...
 
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