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Драматичная победа Соболенко. Белоруска вышла в ¼ финала теннисного турнира в Пекине
Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории «Премьер» в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 1/8 финала белорусская теннисистка в невероятном по драматургии поединке обыграла 8-ю ракетку планеты француженку Каролин Гарсию.
Белоруска уступила в первом сете 5:7, затем горела во втором со счетом 2:5, но взяла сет на тай-брейке. А в третьей партии Соболенко просто разгромила оппонентку – 6:0! Соболенко идет дальше, и в четвертьфинале сыграет с китаянкой Ван Цян.
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Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории «Премьер» в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/8 финала...
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