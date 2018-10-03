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Новости экономики за 04.10.2018

04.10.2018 19:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как изменится ассортимент яблок в торговых сетях, что нового внес Нацбанк в правила лизинговой деятельности, и где этим летом предпочитали отдыхать белорусы. С деловыми новостями экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Ассортимент белорусских яблок в торговых сетях в ближайшее время увеличится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом большого урожая в 2018 году, правительство намерено ввести временную норму по увеличению количества сортов отечественных яблок на прилавках в два раза.

Новости экономики за 04.10.2018

БОЛЬШЕ ВЫБОР

Сейчас действуют требования, согласно которым в магазинах должно быть от одного до трех видов белорусских яблок. После принятия постановления их станет от двух до шести. Новые требования торговые сети должны будут выполнять только в сезон. Важно и то, что никто не собирается ограничивать импорт. Покупатели смогут выбирать именно тот товар, соотношение цены и качества которого будет оптимальным.

Национальный банк изменил правила лизинговой деятельности

САМ СЕБЕ РАБОТОДАТЕЛЬ

В Витебской области отмечен активный рост количества самозанятых. За год число граждан, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве предпринимателя, увеличилось почти вдвое. В бюджет региона от них уже поступило более 400 тысяч рублей. Наиболее востребованы парикмахерские и косметические услуги и репетиторство. Пользуются популярностью колка дров, погрузка разгрузка грузов, выращивание сельхозпродукции и краткосрочная сдача жилья.

Новости экономики за 04.10.2018

Новости экономики за 04.10.2018

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА ОТДЫХА

С завершением сезона отпусков начинают подводить итоги туроператоры. По оценке специалистов, больше всего белорусских туристов этим летом традиционно приняла Турция. Не изменился и остальной топ предпочтений белорусов. Популярностью, как и прежде, пользовались Болгария, Черногория, Греция и Испания. Кроме того, уже несколько лет наши туристы облюбовали черноморское побережье Украины, в первую очередь, курорт Затоку. Представители турбизнеса отмечают также, что в этом году повысилась платёжеспособность населения. Средний чек летом составил 600 долларов.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Как изменится ассортимент яблок в торговых сетях, что нового внес Нацбанк в правила лизинговой деятельности, и где этим летом предпочитали...
 
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