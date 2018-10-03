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Национальный банк изменил правила лизинговой деятельности
Новости Беларуси. Среди прочего, теперь лизинговые компании обязаны будут информировать клиентов о начисленных штрафах за нарушение договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мера позволит избежать нарастания штрафных санкций в отношении физических лиц. Также упрощена процедура оформления права собственности на предмет лизинга после выполнения всех обязательств. Постановление вступит в силу в январе 2018 года и будет распространяться только на вновь заключаемые договоры.
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Новости Беларуси. Среди прочего, теперь лизинговые компании обязаны будут информировать клиентов о начисленных штрафах за нарушение договора, сообщили в...
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