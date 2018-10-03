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«Прочитав сообщение СК, что про меня должен подумать простой человек?»

04.10.2018 19:51 — Разное | Партизан  
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Начальник налоговой Советского района Гомеля выступил в суде с последним словом.

«Прочитав сообщение СК, что про меня должен подумать простой человек?»
«Костя мне привезли китайский чай для диабетиков, я тебе передам». «Зачем он ему? Скоро выпустят». «В камере холодно?». «В теннис играть водят?». Родные и коллеги Константина Трацевского, пока в зале нет судьи, используют каждую секунду, чтобы поговорить с обвиняемым, обменяться теплыми взглядами и просто подбодрить. Сегодня в зале снова нет свободных мест.

Трацевский к своему последнему выступлению в суде готовился основательно: в руках увесистая пачка бумаги, листы исписаны с двух сторон. Произносил обвиняемый свою речь полтора часа. Суд даже удалялся на перерыв.

— Мне жаль, что поводом для масштабной проверки с двухгодичным прослушиванием моих телефонных разговоров и в итоге уголовного дела послужил всего лишь безымянный пасквиль. Я хотел подробнее про автора того анонимного обращения правду сказать, про ее зависть, месть и банальное сведение счетов, но адвокат посоветовал этого не делать. Поэтому буду кое-что пропускать, — начал речь обвиняемый.

В своем последнем слове Трацевский подробно остановился на всех эпизодах, которые ему вменяются. Вины своей он по-прежнему не признает и считает, что закон не нарушал.

— Следствие упорно не хочет осознавать, что в ходе проверки пиццерии якобы моего друга Р. не я звонил рейдовикам, а мне звонил Потоцкий (начальник рейдового отдела, который проводил проверку). Я никаких указаний о прекращении проверки ему не давал, и это слышно из телефонных разговоров. С Р. я не друг и не приятель. Его интересы я не лоббировал. За два года прослушки моих телефонных разговоров не было зафиксировано ни одного соединения с этим человеком. Я видел его два раза в жизни.

Также не видит своей вины Трацевский и в эпизоде с проверкой в торговом объекте ИП Г.

— Мне предъявляет следствие, что я прекратил проверку. Рейдовики все проверили и нарушений не нашли, и после этого я звонил. Почему меня продолжают обвинять в том, что я влез в проверку? Только потому что позвонил и сказал: «Не пугайте», зная, как они могут действовать? Какое преступление я совершил?

Трацевский говорил долго и много. Не единожды судья просил его высказываться по существу. Но начальник налоговой настаивал: все, что он произносит, — важно.

К примеру, обвиняемый подробно остановился на информации, которую Следственный комитет разместил на своем сайте после его задержания.

— Информация забита страшными формулировками, которые у граждан ассоциируются с особой опасностью. Все это сопровождалось фотографиями, которые никакого отношения к обвинению не имеют. «В ходе обыска у задержан о изъяты дорогостоящие часы и ручки, алкогольные напитки, слитки из драгоценных металлов», — цитирует СК Трацевский. — Прочитав это, что про меня должен подумать простой человек?

Во время проведения обысков по месту жительства и работы обвиняемого обнаружены и изъяты дорогостоящие предметы, в том числе 10 наручных часов и несколько ручек известных брендов, номерной золотой слиток весом 5 граммов, 2 номерных серебряных слитка весом 50 и 250 граммов, коллекционные монеты, серебряный подстаканник, несколько мобильных телефонов, алкогольные напитки известных производителей, а также автомобиль Audi Q7, сообщал ранее Следственный комитет.

Однако прокурор в судебных заседаниях назвал лишь два предмета, которые были расценены следствием как взятка: вазу за 38 рублей и картину стоимостью 117 рублей, которые Трацевский получил от предпринимателя.

— Часы мною были приобретены начиная с 2013 года в кредит по карте «Халва» в магазине «Зико». У меня и, на мой взгляд, у каждого белоруса (если он, конечно, не алкоголик) должна быть небольшая коллекция спиртного. Так сказать, для друзей и немножко для себя. Винтовка, которая была изъята у меня в кабинете и также присутствует на фото, вообще принадлежит профсоюзной организации инспекции и ко мне никакого отношения не имеет. Мне кажется, проработав столько на должности и не выезжая никуда на отдых в отпуск, я мог себе позволить и часы, и все остальное, включая 11-летний автомобиль, — иронизирует обвиняемый.


Приговор ему озвучат 12 октября.

Напомним, на прошлом судебном заседании в прениях прокурор просила для Трацевского наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества.

Обвиняемый в превышении служебных полномочий и взяточничестве 42-летний Константин Трацевский был задержан в феврале этого года. Следствием установлено, что по устным указаниям начальника налоговой его подчиненные, несмотря на выявленные в ходе проверок в некоторых объектах торговли нарушения, прекращали дальнейшие проверочные действия. Таким образом виновные лица избегали административной ответственности.

 
Теги: Гомель
 
 
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Начальник налоговой Советского района Гомеля выступил в суде с последним словом.
 
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