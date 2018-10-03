Сегодня в городском Доме культуры г. Ганцевичи прошло торжественное собрание, посвященное Дню учителя.
Подробности о прошедшем мероприятии читайте в ближайшем выпуске районной газеты «Савецкае Палессе.
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В Ганцевичах прошло торжественное мероприятие ко Дню учителя (фоторепортаж)
04.10.2018 20:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Сегодня в городском Доме культуры г. Ганцевичи прошло торжественное собрание, посвященное Дню учителя.
Подробности о прошедшем мероприятии читайте в ближайшем выпуске районной газеты «Савецкае Палессе.
(Visited 1 times, 2 visits today)
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Сегодня в городском Доме культуры г. Ганцевичи прошло торжественное собрание, посвященное Дню учителя. Подробности о прошедшем мероприятии читайте в ближайшем
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