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Главное дело - педагогика (будет добавлено)

04.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Главное дело - педагогика (будет добавлено)
Праздничный концерт ко Дню учителя состоялся сегодня в Центре культуры и народного творчества г. Свислочи.

 

В зале собрались воспитатели и учителя района, ветераны педагогического труда и почетные гости.

 

Самые теплые слова пожеланий и благодарности звучали в адрес педагогов от представителей районной власти, начальника отдела образования райисполкома Людмилы Буяк.

 

Ну и, конечно, не обошлось торжество без заслуженных наград. Почетными грамотами, Благодарностями, Дипломами и подарками были отмечены лучшие в своей профессии.

 

Музыкальные номера дарили зрителям артисты Свислоччины и Гродненской областной филармонии.

Главное дело - педагогика (будет добавлено)

 

Главное дело - педагогика (будет добавлено)

 

Главное дело - педагогика (будет добавлено)

 

Главное дело - педагогика (будет добавлено)

 

 

Снежана ЖУРНЕВИЧ.
Фото автора.
 
 
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Праздничный концерт ко Дню учителя состоялся сегодня в Центре культуры и народного творчества г. Свислочи.
 
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