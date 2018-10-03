Главное дело - педагогика (будет добавлено)



Праздничный концерт ко Дню учителя состоялся сегодня в Центре культуры и народного творчества г. Свислочи.

В зале собрались воспитатели и учителя района, ветераны педагогического труда и почетные гости.

Самые теплые слова пожеланий и благодарности звучали в адрес педагогов от представителей районной власти, начальника отдела образования райисполкома Людмилы Буяк.

Ну и, конечно, не обошлось торжество без заслуженных наград. Почетными грамотами, Благодарностями, Дипломами и подарками были отмечены лучшие в своей профессии.

Музыкальные номера дарили зрителям артисты Свислоччины и Гродненской областной филармонии.

Снежана ЖУРНЕВИЧ.