Главное дело - педагогика (будет добавлено)

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04.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Праздничный концерт ко Дню учителя состоялся сегодня в Центре культуры и народного творчества г. Свислочи.
В зале собрались воспитатели и учителя района, ветераны педагогического труда и почетные гости.
Самые теплые слова пожеланий и благодарности звучали в адрес педагогов от представителей районной власти, начальника отдела образования райисполкома Людмилы Буяк.
Ну и, конечно, не обошлось торжество без заслуженных наград. Почетными грамотами, Благодарностями, Дипломами и подарками были отмечены лучшие в своей профессии.
Музыкальные номера дарили зрителям артисты Свислоччины и Гродненской областной филармонии.
Снежана ЖУРНЕВИЧ.
Фото автора.
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Праздничный концерт ко Дню учителя состоялся сегодня в Центре культуры и народного творчества г. Свислочи.
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