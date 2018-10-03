Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал

Сегодня в Щучине в прекрасном дворце Друцких-Любецких, нынче районном дворце творчества детей и молодежи, впервые прошел областной педагогический бал, собравший руководящих работников и лучших педагогов системы образования Гродненской области. Накануне профессионального праздника педагоги услышали много теплых слов в свой адрес, получили заслуженные награды и закружились в вальсе.





–День учителя – прекрасный повод сказать нашим педагогам слова благодарности, – подчеркнул, открывая торжество, начальник главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета Александр Сонгин. – Вы – наша опора, творческий коллектив, который добивается высоких целей, создает будущее нашей страны, воспитывает новые поколения.













Искренне поздравили учителей Гродненщины с предстоящим праздником заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сегодник, директор Департамента контроля качества образования Министерства образования РБ Михаил Мирончик, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Вера Гришечко, председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Кирьяк, ректор Гродненского госунивеситета имени Янки Купалы Ирина Китурко.





Директор Департамента контроля качества образования Министерства образования РБ Михаил Мирончик подчеркнул, что система образования Гродненщины отличается своими инновациями, и по многим позициям – впереди всей страны.







Главной же интригой праздника стало объявление победителя первого областного конкурса профессионального мастерства руководителей учреждений образования «Руководитель года». На минувшей неделе состоялся финал, в котором участвовали около 30 руководителей, и суперфинал, куда «пробились» четверо лучших. В суперфинале руководители решали управленческие ситуации и защищали бизнес-план по развитию внебюджетной деятельности учреждения образования.





Под аплодисменты коллег Александр Сонгин вскрыл конверт и объявил имя победителя. Им стал директор лидской средней школы №1 Сергей Фонасов. Руководитель года получил сертификат на покупку компьютерной техники. Не остались без наград и другие отличившиеся руководители и педагоги: грамоты и благодарственные письма Министерства образования, Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского областного Совета депутатов, а также Федерации профсоюзов.









Во время торжественного заседания новыми именами пополнилась областная «Виртуальная книга почета молодых специалистов»: туда занесены новые фамилии молодых учителей.













Дамы в изумительных вечерних нарядах и нарядные кавалеры, дивная музыка и бальные танцы. История и современность переплелись в изысканном зале дворца. Там, где некогда кружилась в вальсе щучинская знать, учителя – представители всех школ района – изящно танцевали вальс, падеграс, падеспань, польку-тройку и другие танцы.











Одухотворенные, влюбленные в свою профессию, красивые… Огромный зал едва вместил всех желающих поучаствовать в этомдействе. Здесь же радовали своими талантами воспитанники Гродненского областного и Щучинского районного дворцов творчества детей и молодежи. Как и положено на балах, было шампанское, букеты для дам и праздничный салют.









А в кулуарах рассуждали о профессиональном призвании, о том, что сегодня быть педагогом сложнее, чем двадцать лет назад: учитель должен всегда быть в тонусе, ни на полшага не отставать от жизни и событий, уметь общаться и неординарно мыслить. Понять и принять ребенка, найти общий язык с родителями – все это непросто, но возможно. Если есть педагогическое призвание.





Из зала выходили с уверенностью, что, переболев реформами, школа не растеряет своей первоначальной сути, а новое поколение учителей, освободившись от случайных попутчиков, вернет профессию на прежний пьедестал. Потому что все начинается с учителя. И все мы начинаемся с него: врачи, космонавты, журналисты, академики, рабочие. И от того, что заложат в нас сеятели разумного, доброго, вечного, зависит если не все, то очень многое в последующей жизни.



















