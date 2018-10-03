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Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал

04.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Сегодня в Щучине в прекрасном дворце Друцких-Любецких, нынче районном дворце творчества детей и молодежи, впервые прошел областной педагогический бал, собравший руководящих работников и лучших педагогов системы образования Гродненской области. Накануне профессионального праздника педагоги услышали много теплых слов в свой адрес, получили заслуженные награды и закружились в вальсе. 



  День учителя – прекрасный повод сказать нашим педагогам слова благодарности подчеркнул, открывая торжество, начальник главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета Александр Сонгин. – Вы – наша опора, творческий коллектив, который добивается высоких целей, создает будущее нашей страны, воспитывает новые поколения. 

Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал

Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал


Искренне поздравили учителей Гродненщины с предстоящим праздником заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сегодник, директор Департамента контроля качества образования Министерства образования РБ Михаил Мирончик, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Вера Гришечко, председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Кирьяк, ректор Гродненского госунивеситета имени Янки Купалы Ирина Китурко. 



Директор Департамента контроля качества образования Министерства образования РБ Михаил Мирончик подчеркнул, что система образования Гродненщины отличается своими инновациями, и по многим позициям  впереди всей страны. 



Главной же интригой праздника стало объявление победителя первого областного конкурса профессионального мастерства руководителей учреждений образования «Руководитель года». На минувшей неделе состоялся финал, в котором участвовали около 30 руководителей, и суперфинал, куда «пробились» четверо лучших. В суперфинале руководители решали управленческие ситуации и защищали бизнес-план по развитию внебюджетной деятельности учреждения образования. 



Под аплодисменты коллег Александр Сонгин вскрыл конверт и объявил имя победителя. Им стал директор лидской средней школы №1 Сергей Фонасов. Руководитель года получил сертификат на покупку компьютерной техники. Не остались без наград и другие отличившиеся руководители и педагоги: грамоты и благодарственные письма Министерства образования, Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского областного Совета депутатов, а также Федерации профсоюзов. 

Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал


Во время торжественного заседания новыми именами пополнилась областная «Виртуальная книга почета молодых специалистов»: туда занесены новые фамилии молодых учителей. 

Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал

Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал


Дамы в изумительных вечерних нарядах и нарядные кавалеры, дивная музыка и бальные танцы. История и современность переплелись в изысканном зале дворца. Там, где некогда кружилась в вальсе щучинская знать, учителя  представители всех школ района  изящно танцевали вальс, падеграс, падеспань, польку-тройку и другие танцы. 

Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал
Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал


Одухотворенные, влюбленные в свою профессию, красивые… Огромный зал едва вместил всех желающих поучаствовать в этомдействе. Здесь же радовали своими талантами воспитанники Гродненского областного и Щучинского районного дворцов творчества детей и молодежи. Как и положено на балах, было шампанское, букеты для дам и праздничный салют. 

Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал


А в кулуарах рассуждали о профессиональном призвании, о том, что сегодня быть педагогом сложнее, чем двадцать лет назад: учитель должен всегда быть в тонусе, ни на полшага не отставать от жизни и событий, уметь общаться и неординарно мыслить. Понять и принять ребенка, найти общий язык с родителями – все это непросто, но возможно. Если есть педагогическое призвание. 



Из зала выходили с уверенностью, что, переболев реформами, школа не растеряет своей первоначальной сути, а новое поколение учителей, освободившись от случайных попутчиков, вернет профессию на прежний пьедестал. Потому что все начинается с учителя. И все мы начинаемся с него: врачи, космонавты, журналисты, академики, рабочие. И от того, что заложат в нас сеятели разумного, доброго, вечного, зависит если не все, то очень многое в последующей жизни. 

Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал
Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал

Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал
Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал
Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал
Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал
Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал

 
Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал
Сергей Фонасов, директор средней школы №1 города Лиды, победитель первого областного конкурса профессионального мастерства руководителей учреждений образования «Руководитель года»:
– Каждый день на протяжении двадцати шести лет я вхожу в класс, где на меня смотрят двадцать пять пытливых глаз и где нельзя соврать. И понимаю, как важна наша профессия. Мой главный жизненный принцип – любое дело делать хорошо, а главный управленческий принцип – устойчивое и целенаправленное развитие учреждения, в стенах которого учатся талантливые дети. 
 
В нашей школе создана открытая информационная образовательная среда, осуществляется дистанционное обучение учащихся через сайт школы. Около десяти лет на базе школы работает ресурсный центр системы образования. 
 
В гродненской области налажена система работы с одаренными учащимися. Множество побед в олимпиадах и различных конкурсах – все это наши коллективные победы. Как и сегодняшняя. 
 
Счастлив, что мой труд высоко оценили. Восхищен действом, на котором мы собрались! Педагогический бал – отличная возможность почувствовать себя именинниками, пообщаться с коллегами, окунуться в невероятную атмосферу и впечатлиться на целый год. Спасибо организаторам!
 
Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал
 
Ольга Стульгис, учитель английского языка государственной гимназии города Щучина:
–  Сегодня наша педагогическая семья (супруг Иван Сергеевич – преподаватель иностранного языка щучинской средней школы №1) с удовольствием танцует на балу. Невероятные ощущения праздника, единения, смешения эпох! Приятно, что среди участников бала немало педагогических семей со всей области. 
 
Профессию свою за двенадцать лет учительства мы любим все больше. Как говорится, разговариваем на одном языке. Обожаем детей и свой предмет. 
 
 
 
 
 
Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал
 
Олег Хриптович, директор Квасовской средней школы:
– Мне очень приятно присутствовать на этом торжестве, потому что это моя малая родина, я вырос Щучине, в педагогической семье. С удовольствием возвращаюсь сюда снова и снова, есть возможность рассказать и показать коллегам, как преобразился наш город за последние годы. 
 
Учительствую с 1998 года (английский язык), руковожу школой двенадцать лет. Горжусь своей профессией и своими корнями. Здорово, что сегодня во дворце Друцких-Любецких танцуют учителя: они заслужили это право. 
 
Невероятно красивый праздник и возможность пообщаться с коллегами в непринужденной обстановке.
 
 
 
Лучшие руководители школ и лицеев и вальс в княжеском дворце. В Щучине прошел первый в регионе педагогический бал
 
Светлана Демещик, заведующая отделом Гродненского областного дворца творчества детей и молодежи:
–  Двадцать пять лет я работаю с детьми, из них в системе дополнительного образования – девятнадцать. Пришла в профессию по стопам мамы – учителя начальных классов. В нашем дворце обучаются и развиваются более трех тысяч ребятишек. Найти каждому ребенку увлечение по душе, заинтересовать, развить его творческие способности – все это наши задачи. Также занимаемся организацией масштабных праздников по линии системы образования. Сегодняшний   тоже наше творение. Судя по сияющим глазам участников педагогического бала,, все получилось. 
 
 
 
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Сегодня в Щучине в прекрасном дворце Друцких-Любецких, нынче районном дворце творчества детей и молодежи, впервые прошел областной педагогический бал, собравший...
 
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