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Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов

04.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В Щучине открылось первое в Гродненской области производство по выращиванию грибов. Шампиньоны от щучинского производителя вскоре появятся не только в белорусских магазинах, но и отправятся на экспорт. 

Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов

Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов


Здесь в районе бывшего щучинского аэродрома, откуда четверть века взмывали в небо военные самолеты, на участке свободной экономической зоны «Гродноинвест», запущена первая очередь современного комплекса по выращиванию шампиньонов – корпус площадью около 7 000 квадратных метров, в создание которого инвестор ООО «ЛОГАЛ-БИО» вложил более 10 миллионов белорусских рублей. Инвестиционный проект, к слову, реализовали на год раньше срока. 

Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов


– Гродненский регион сегодня является примером умной экономической модели, основанной на привлечении инвестиций, создании комфортных условий для развития бизнеса, – подчеркнула во время открытия заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик. – В области сформирован огромный атлас инвестиционных предложений. Замечательно то, что регион не только предлагает, но и реализует масштабные инновационные проекты. Они не только производственные, но и социальные - ведь каждое новое предприятие – это рабочие места и социальные гарантии для людей. 

Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов



Удачи в реализации проекта, больших урожаев и благополучия пожелал новому предприятию и председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник. 

– Рады, что инвестор активно идет в наш район: для развития и ведения бизнеса у нас создана необходимая инфраструктура, а также обеспечена реальная поддержка каждого проекта, – подчеркнул председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник. 

Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов


По словам главы района, на торжество по поводу открытия фабрики грибов специально пригласили школьников и учащихся лицея, чтобы продемонстрировать новому поколению, что нет ничего невозможного, что и в небольшом городе можно успешно развивать бизнес и хорошо зарабатывать. Но для этого нужны знания. 

Сергей Ложечник также сообщил, что уже в следующем году в Щучинском государственном сельскохозяйственном лицее откроют новые специальные группы, напрямую связанные с производством. Что характерно, в ближайшее время в районе откроют еще три инновационных предприятия по производству электроэнергии из переработанного биогаза. 

 Данный сельскохозяйственный комплекс не имеет аналогов в области, – отметил директор ООО «ЛОГАЛ-БИО» Александр Алейников. – Общая мощность комплекса - 2 400 тонн свежих грибов в год. Реализовываться полезная продукция будет как на внутреннем рынке, так и на зарубежном. Экспорт составит 4,4 млн. евро в год. Основной объем грибов отправится в Россию. 

Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов


Александр Алейников подчеркнул, что в Щучине создан великолепный инвестиционный климат, потому бизнес и идет в регион. Руководство района вырабатывает эффективные механизмы конструктивного общения в рамках поиска путей сотрудничества и реализации инновационных проектов. 

Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов


Стерильные условия, чистота, автоматизированные системы выращивания грибов: климат, обогрев, полив. Все делают умные машины. Ручным останется только сбор грибов. Причем занимаются этим исключительно женщины: практика подтвердила, что они убирают урожай аккуратнее, не повреждая грибницу. 

Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов
Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов


Цикл выращивания грибов – 36 дней, за это время снимают три урожая. Новейшая технология выращивания грибов экологична и практически безотходна. 
Грибная фабрика уже повлияла на Щучин - в городе появилось 85 новых рабочих мест, и вскоре эта цифра увеличится до 96. Около фабрики грибов благоустроена территория, реконструирован участок асфальтной дороги, работает котельная на природном газу. 

Вот-вот начнется строительство второго корпуса сельскохозяйственного комплекса по выращиванию шампиньонов, который планируется ввести в строй в конце следующего года. А это еще 95 рабочих мест. 

Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов


Небольшой концерт от ансамбля белорусской песни «Медуніцы”, гостинцы и дегустация блюд из выращенных в Щучине шампиньонов сделали праздник теплым и домашним. Запеченые на гриле грибы понравились всем. 

Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов
Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов

 
 
 
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В Щучине открылось первое в Гродненской области производство по выращиванию грибов. Шампиньоны от щучинского производителя вскоре появятся не только в...
 
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