Фабрика грибов на аэродроме. В Щучине открыли производство по выращиванию шампиньонов

В Щучине открылось первое в Гродненской области производство по выращиванию грибов. Шампиньоны от щучинского производителя вскоре появятся не только в белорусских магазинах, но и отправятся на экспорт.













Здесь в районе бывшего щучинского аэродрома, откуда четверть века взмывали в небо военные самолеты, на участке свободной экономической зоны «Гродноинвест», запущена первая очередь современного комплекса по выращиванию шампиньонов – корпус площадью около 7 000 квадратных метров, в создание которого инвестор ООО «ЛОГАЛ-БИО» вложил более 10 миллионов белорусских рублей. Инвестиционный проект, к слову, реализовали на год раньше срока.









– Гродненский регион сегодня является примером умной экономической модели, основанной на привлечении инвестиций, создании комфортных условий для развития бизнеса, – подчеркнула во время открытия заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик. – В области сформирован огромный атлас инвестиционных предложений. Замечательно то, что регион не только предлагает, но и реализует масштабные инновационные проекты. Они не только производственные, но и социальные - ведь каждое новое предприятие – это рабочие места и социальные гарантии для людей.











Удачи в реализации проекта, больших урожаев и благополучия пожелал новому предприятию и председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник.



– Рады, что инвестор активно идет в наш район: для развития и ведения бизнеса у нас создана необходимая инфраструктура, а также обеспечена реальная поддержка каждого проекта, – подчеркнул председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник.









По словам главы района, на торжество по поводу открытия фабрики грибов специально пригласили школьников и учащихся лицея, чтобы продемонстрировать новому поколению, что нет ничего невозможного, что и в небольшом городе можно успешно развивать бизнес и хорошо зарабатывать. Но для этого нужны знания.



Сергей Ложечник также сообщил, что уже в следующем году в Щучинском государственном сельскохозяйственном лицее откроют новые специальные группы, напрямую связанные с производством. Что характерно, в ближайшее время в районе откроют еще три инновационных предприятия по производству электроэнергии из переработанного биогаза.



– Данный сельскохозяйственный комплекс не имеет аналогов в области, – отметил директор ООО «ЛОГАЛ-БИО» Александр Алейников. – Общая мощность комплекса - 2 400 тонн свежих грибов в год. Реализовываться полезная продукция будет как на внутреннем рынке, так и на зарубежном. Экспорт составит 4,4 млн. евро в год. Основной объем грибов отправится в Россию.









Александр Алейников подчеркнул, что в Щучине создан великолепный инвестиционный климат, потому бизнес и идет в регион. Руководство района вырабатывает эффективные механизмы конструктивного общения в рамках поиска путей сотрудничества и реализации инновационных проектов.









Стерильные условия, чистота, автоматизированные системы выращивания грибов: климат, обогрев, полив. Все делают умные машины. Ручным останется только сбор грибов. Причем занимаются этим исключительно женщины: практика подтвердила, что они убирают урожай аккуратнее, не повреждая грибницу.











Цикл выращивания грибов – 36 дней, за это время снимают три урожая. Новейшая технология выращивания грибов экологична и практически безотходна.

Грибная фабрика уже повлияла на Щучин - в городе появилось 85 новых рабочих мест, и вскоре эта цифра увеличится до 96. Около фабрики грибов благоустроена территория, реконструирован участок асфальтной дороги, работает котельная на природном газу.



Вот-вот начнется строительство второго корпуса сельскохозяйственного комплекса по выращиванию шампиньонов, который планируется ввести в строй в конце следующего года. А это еще 95 рабочих мест.









Небольшой концерт от ансамбля белорусской песни «Медуніцы”, гостинцы и дегустация блюд из выращенных в Щучине шампиньонов сделали праздник теплым и домашним. Запеченые на гриле грибы понравились всем.







