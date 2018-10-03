Nokia 7.1 представлен официально. Цена - от 319 евро

Компания HMD Global представила новый смартфон — Nokia 7.1. Об этом сообщает ресурс GSMArena.



Источник: engadget

Гаджет оснащается экраном на 5,84 дюйма, который прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. Разрешение панели — 2280 на 1080 пикселей, есть поддержка HDR10.

Процессором выступает Snapdragon 636, оперативной и постоянной памяти — 3 или 4 ГБ и 32 или 64 ГБ. Последняя расширяется картами microSD. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3060 мАч. Режим быстрой подзарядки позволяет восполнить 50% заряда всего за 30 минут.



Источник: engadget

Операционная система — Android 8.1. Кроме того, Nokia 7.1 вошел в программу Android One. Основная камера ZEISS сдвоенная, на 12 Мп (f/1.8) и 5 Мп. Фронтальный модуль — 8-мегапиксельный (f/2.0). Есть функция разблокировки по лицу и искусственный интеллект для создания снимков лучшего качества.



Источник: engadget

В продажу аппарат поступит 28 октября. Европейская цена — 319 евро за модель на 3/32 ГБ и 349 евро за версию на 4/64 ГБ.

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