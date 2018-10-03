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Неожиданная находка: жители Малоритского района обнаружили редчайший для белорусской местности гриб

04.10.2018 21:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Настоящей сенсацией завершается сезон сбора грибов. На юго-западе Беларуси нашли золотистый боровик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неожиданная находка: жители Малоритского района обнаружили редчайший для белорусской местности гриб

Обычная осенняя прогулка по сосновому лесу не предвещала сюрпризов. Тем более открытий. Светлана Чеберкус – тихий охотник со стажем. Но очередная находка вызвала удивление даже у искушенного грибника.

Неожиданная находка: жители Малоритского района обнаружили редчайший для белорусской местности гриб

Неожиданная находка: жители Малоритского района обнаружили редчайший для белорусской местности гриб

Светлана Чеберкус, житель Бреста:  
Меня удивила длинная его ножка и структура этой ножки. Она была как сучок дерева.

Неожиданная находка: жители Малоритского района обнаружили редчайший для белорусской местности гриб

До недавнего времени женщина была уверена, что знает о дарах леса абсолютно все. Пока в руки не попал загадочный красавец. Любопытство взяло верх.

В центре Бреста выросли лесные грибы. Что говорят ученые?

Светлана Чеберкус:
Все равно на всякий случай я их нарезала половину лукошка. Принесли домой, приехали в Брест.

На семейном совете было решено отправить находку ученым. Диковинным грибом основательно занялись специалисты-микологи. Первый же осмотр в лаборатории, и вот сенсация.

Неожиданная находка: жители Малоритского района обнаружили редчайший для белорусской местности гриб

Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
Мы внимательно его осмотрели и сразу для себя сделали вывод: это явно гриб не нашей флоры. Никогда мы его не встречали, как минимум на Полесье.  

Неожиданная находка: жители Малоритского района обнаружили редчайший для белорусской местности гриб

Смелые догадки подтвердил более надежный споровый анализ. Личность экземпляра установили – это золотистый боровик. Последний раз этот гриб видели в Литве и, возможно, Витебской области почти 30 лет назад.

Неожиданная находка: жители Малоритского района обнаружили редчайший для белорусской местности гриб

Неожиданная находка: жители Малоритского района обнаружили редчайший для белорусской местности гриб

Михаил Булай, сотрудник кафедры ботаники и экологии БрГУ им. А.С.Пушкина:
Следует заметить, что данный вид широко распространен в Северной Америке, в частности Канаде, США, Мексике, а также в Тайвани. Это их естественный ареал обитания.

Неожиданная находка: жители Малоритского района обнаружили редчайший для белорусской местности гриб

Каким образом редчайший для наших широт вид боровика  объявился на Полесье – пока загадка. Возможно, споры за десятки тысяч километров перенес ветер. Важнее другое – гость съедобный. Светлана Чеберкус узнала об этом первой и даже успела приготовить небольшой запас на зиму.  И даже поделилась с нашей съемочной группой.

Неожиданная находка: жители Малоритского района обнаружили редчайший для белорусской местности гриб

Неожиданная находка: жители Малоритского района обнаружили редчайший для белорусской местности гриб

Петр Бутрим, СТВ:
Говорят, что такие сюрпризы, в виде новых грибов, природа преподносит примерно раз в 10 лет. Поэтому мы решили не упускать возможность и отведать золотистый боровик на вкус. Необычно, но очень вкусно.  

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Настоящей сенсацией завершается сезон сбора грибов. На юго-западе Беларуси нашли золотистый боровик, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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