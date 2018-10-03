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Мгновенная реакция столичного автолюбителя помогла избежать столкновения с велосипедистом

04.10.2018 21:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Инцидент произошёл на пересечении проспекта Независимости и улицы Бровки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мгновенная реакция столичного автолюбителя помогла избежать столкновения с велосипедистом

Водитель легковушки, поворачивал направо, когда на пешеходный переход на красный сигнал светофора на большой скорости вылетел велосипедист. Избежать столкновения удалось чудом.

Мгновенная реакция столичного автолюбителя помогла избежать столкновения с велосипедистом

Мокрый асфальт и плохая видимость, в данном случае, была бы автолюбителю плохим помощником. Подобные случаи на дороге не редкость. Количество велолюбителей в городе растёт. Но вот правила дорожного движения знают далеко не все.

 
 
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Новости Беларуси. Инцидент произошёл на пересечении проспекта Независимости и улицы Бровки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель...
 
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